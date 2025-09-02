INI尾崎匠海＆藤牧京介、自身が作詞を手掛けたラブソング「プロポーズ」のMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIの尾崎匠海＆藤牧京介のオリジナル楽曲「プロポーズ」のMVがYouTubeで公開された。

■あるカップルの出会いや日常の小さな瞬間を丁寧に描写

INIのボーカルメンバーである尾崎と藤牧があらたな挑戦として制作したオリジナル楽曲「プロポーズ」は、多田慎也が作曲を手掛け、尾崎＆藤牧が作詞を担当。

愛する人と未来を重ねる強い想いを映した楽曲で、人生の特別なシーンに寄り添う、純粋で幸福に満ちた“約束のラブソング”。TikTokでは「＃INI_プロポーズ」として簡単にマネできる振り付けも話題になっている。

MVは、あるカップルの出会いから日常の小さな瞬間を丁寧に切り取って描いた、ドラマ仕立てのラブストーリー。笑い合う日もあれば、すれ違って傷つけ合う日もある。そんな”ふたりだけの時間”を積み重ねていくなかに、尾崎と藤牧の歌声が瑞々しくも力強く寄り添い、感情の揺れや決意をそっと浮かび上がらせて心をあたためる。

尾崎・藤牧は、8月4日に「プロポーズ」とHYの仲宗根泉書下ろしのバラード「Unrequited Love」の2曲をデジタルリリース。Spotifyのバイラルチャートで1位を獲得し、現在もチャート上位にランクイン。各地で路上ライブを実施したことも、大きな反響を呼んだ。

リリース情報

2025.08.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Unrequited Love」

2025.08.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「プロポーズ」

