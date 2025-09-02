広島県知事選挙に最初の立候補予定者です。1日に副知事を退職した横田美香氏が会見を開き、11月の県知事選挙へ立候補を表明しました。



■横田美香 氏

「11月の広島県知事選に立候補することを決意いたしました」



2日午後1時、知事選への立候補を表明した横田氏。湯崎知事が今期限りで知事を退任すると表明した前の日に打診があったことを明らかにしました。



■横田美香 氏

「（8月19日に）知事の方から次の県知事選に挑戦してみないかというお話がありまして、そこから考えてまいりました」





決断の理由にあげたのはふるさと・広島への思いです。■横田美香 氏「故郷を良くしていきたいと、しかも良くしていくことに関して大変大きなチャンスをいただいたと思っているので、ぜひ私としても挑戦をしていきたいなと」横田氏は呉市出身の54歳です。農水省に入り富山県の副知事などを経て、4月に広島県の副知事に就任。1日、退職願が受理されていました。湯崎県政を引き継ぐことを基本とした上で、自分なりの政策を打ち出したい考えです。■横田美香 氏「私の強みでもあります農林水産業の生産力を強化して次の世代に継承していけるようにしていく。若者や女性が住みたくなる地域作りをしていく」立候補の表明を受け県議会の中本議長は…。■広島県議会 中本隆志 議長「人柄もいい人だと思いますし、好感を得たわけでございますが、湯崎県政を継承しながらまた新しいものにどんどん取り組んでいただきたい」湯崎知事も取材に応じました。■湯崎英彦知事「（出馬すると聞いて）ちょっとほっとしている。適任者だと思って声をかけさせていただきましたので。私としてはもちろん応援したいと思っている」【2025年9月2日放送】