　本日の日経平均株価は、商社株や海運株などバリュー株中心に買いが優勢となり、前日比121円高の4万2310円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は54社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ケネディクスの賃貸戸建て住宅で協力体制を構築したオープンハウスグループ <3288> [東証Ｐ]、下水道インフラ関連株に人気が集中した日本ヒューム <5262> [東証Ｐ]、デンソーからスパークプラグ事業を1806億円で取得する日本特殊陶業 <5334> [東証Ｐ]など。そのほか、月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1835> 東鉄工　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1926> ライト　　　　東Ｐ　建設業
<1930> 北陸電工　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業

<2296> 伊藤米久ＨＤ　東Ｐ　食料品
<2325> ＮＪＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<3096> オーシャンシ　東Ｓ　小売業
<3143> オーウイル　　東Ｓ　卸売業
<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業
<3663> セルシス　　　東Ｐ　情報・通信業
<3712> 情報企画　　　東Ｓ　情報・通信業
<3798> ＵＬＳグルプ　東Ｓ　情報・通信業
<4088> エアウォータ　東Ｐ　化学
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品

<5132> プラスゼロ　　東Ｇ　情報・通信業
<5262> 日ヒュム　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<6023> ダイハツイン　東Ｓ　輸送用機器
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6332> 月島ＨＤ　　　東Ｐ　機械

<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6814> 古野電　　　　東Ｐ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<7088> フォーラムＥ　東Ｐ　サービス業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7378> アシロ　　　　東Ｇ　サービス業
<7438> コンドー　　　東Ｐ　卸売業

<7481> 尾家産　　　　東Ｓ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7628> オーハシテク　東Ｐ　卸売業
<7921> 宝＆ＣＯ　　　東Ｐ　その他製品
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8052> 椿本興　　　　東Ｐ　卸売業
<8057> 内田洋　　　　東Ｐ　卸売業
<8129> 東邦ＨＤ　　　東Ｐ　卸売業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業

<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業
<9024> 西武ＨＤ　　　東Ｐ　陸運業
<9249> エコシステム　東Ｓ　サービス業
<9823> マミーマート　東Ｓ　小売業


株探ニュース