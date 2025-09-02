本日の【上場来高値更新】 日ヒュム、特殊陶など54銘柄
本日の日経平均株価は、商社株や海運株などバリュー株中心に買いが優勢となり、前日比121円高の4万2310円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は54社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、ケネディクスの賃貸戸建て住宅で協力体制を構築したオープンハウスグループ <3288> [東証Ｐ]、下水道インフラ関連株に人気が集中した日本ヒューム <5262> [東証Ｐ]、デンソーからスパークプラグ事業を1806億円で取得する日本特殊陶業 <5334> [東証Ｐ]など。そのほか、月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1835> 東鉄工 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1926> ライト 東Ｐ 建設業
<1930> 北陸電工 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2296> 伊藤米久ＨＤ 東Ｐ 食料品
<2325> ＮＪＳ 東Ｐ サービス業
<3096> オーシャンシ 東Ｓ 小売業
<3143> オーウイル 東Ｓ 卸売業
<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業
<3663> セルシス 東Ｐ 情報・通信業
<3712> 情報企画 東Ｓ 情報・通信業
<3798> ＵＬＳグルプ 東Ｓ 情報・通信業
<4088> エアウォータ 東Ｐ 化学
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5132> プラスゼロ 東Ｇ 情報・通信業
<5262> 日ヒュム 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<6023> ダイハツイン 東Ｓ 輸送用機器
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<7088> フォーラムＥ 東Ｐ サービス業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7378> アシロ 東Ｇ サービス業
<7438> コンドー 東Ｐ 卸売業
<7481> 尾家産 東Ｓ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7628> オーハシテク 東Ｐ 卸売業
<7921> 宝＆ＣＯ 東Ｐ その他製品
<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8052> 椿本興 東Ｐ 卸売業
<8057> 内田洋 東Ｐ 卸売業
<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ 卸売業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業
<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9249> エコシステム 東Ｓ サービス業
<9823> マミーマート 東Ｓ 小売業
