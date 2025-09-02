ヤクルト本社は、乳酸菌生まれの保湿成分を配合したスキンケアシリーズ「ラクトデュウ」から「ラクトデュウ S.E.マスク」を、10月27日に発売する。

「ラクトデュウ」は、ヤクルトの乳酸菌生まれの保湿成分であるS.E.（シロタエッセンス）（乳酸菌はっ酵エキス（ミルク）〈成分名：ホエイ（2）〉）を配合した保湿効果の高い基礎化粧品シリーズ。オリジナル保湿成分HBヒアルロン酸（持続型）やビフィズス菌はっ酵エキス（大豆）も配合し、たっぷりのうるおいが充満したハリ・弾力のある素肌へと導く。

「ラクトデュウ S.E.マスク」は、肌にピタッと密着してじっくりとうるおいを与えることで、乾燥による小ジワを目立たなくし（効能評価試験済み）、ふっくらとしたハリ肌へ導くシート状マスクとなっている。忙しい朝も疲れた夜も手軽に使用でき、1週間のスキンケア習慣にぴったりな7枚入り。

「ラクトデュウ」コンセプトは、長年の乳酸菌研究から生まれたオリジナル保湿成分をふんだんに配合。たっぷりのうるおいが肌（角質層）に素早く浸透して、長時間持続するので、ふっくらと押し返すようなハリ感を生み出し、乾燥による小ジワを目立たなくする（シリーズ全品について効能評価試験済み）。

ネーミングは、「乳酸菌（ラクティック アシッド バクテリウム）」と「しずく（デュウ）」を組み合わせた造語で、乳酸菌（乳酸菌由来の保湿成分）のチカラを詰め込んだ化粧品という意味を込めている。

［小売価格］2500円（税別）

［発売日］10月27日（土）

ヤクルト本社＝https://www.yakult.co.jp