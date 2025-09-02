森永製菓（東京都港区）が、人気キャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」をはじめとした「サンエックスユニバース」とコラボレーションした限定デザインの「森永ビスケット」シリーズ商品を、9月中旬から期間限定で順次発売します。

全8種の空箱工作も

期間限定パッケージに登場するのは、「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」など、幅広い世代に親しまれてきたキャラクターです。

「マリー」「チョイス」「ムーンライト」「ブラックムーン」のパッケージ中面には工作の図面が印刷されており、食べた後の空箱が“工作キット”になる仕掛けに。同じビスケットでもそれぞれ2種ずつ異なるキャラクターコラボパッケージがあり、キャラクターごとに異なる全8種の空箱工作を楽しめます。工作アイデアは、精巧なペーパークラフトで注目を集める人気作家「空箱職人 はるきる」さんの提案によるものです。

なお、特設サイトでは空箱3種を使った上級レベルの作品「宇宙船」の型紙もダウンロードでき、同社は「お一人でも家族や友人とでもそろって楽しめる内容です」とコメントしています。