一点盛りで即秋顔シフト♡ パリジェンヌな【ダークリップメイク】講座

新色コスメを手に入れたら、いろんなメイクにトライしたいコ、必見！そこで今回は、中村里帆をお手本に、パリジェンヌな「ダークリップメイク」をお届けします。リップ以外は潔く色を抜いて、こなれたバランスにするのがポイント♡ さっそくトライしてね。

一点盛りで即秋顔シフト【パリジェンヌなダークリップメイク】 リップ以外は潔く色を抜いて、こなれたバランスに。 黒をにじませたような、深くて濃い色みのリップは、下地に赤みを仕込んで、マットすぎない適度な湿度を感じる質感を選ぶのが今っぽくなる秘訣。 凜としてるのに、どこかセンシュアルなパリジェンヌを気取ってみて！

使用したコスメはこちら♡ 【a】ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット N08 5,940円／パルファム ジバンシイ（9/5発売）

▶︎ベルベットのようなやわらかさを感じさせるマットリップ。赤みを抑えたディープなブラウンがモード感を高める。 【b】ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット N06 5,940円／パルファム ジバンシイ（9/5発売）

▶︎力強さを感じさせるモダンなアースカラー。 【c】ルナソル モノアイカラーレーション 09 3,520円／カネボウ化粧品

▶︎まろやかなベージュに高輝度パールがぎっしり。 【d】ワイズアイズパースペクティヴ マスカラ 07 4,400円／THREE

▶︎やわらかなトーンのボルドーのマスカラが目元をナチュラルにきわ立たせる。 【e】アイブロウ パウダー デュオ 01 4,180円／RMK Division（9/5発売）

▶︎濃淡2色で立体的な眉に。ぼかしやすいのにフィット感も高い。

メイク手順 How to リップ 先にbを唇全体に直塗りし、その上からより深くて濃いaを重ねる。 ダークリップの場合、アウトラインがくっきりしていると古臭い印象になるので、最後に綿棒で唇の縁を軽くなぞってぼかすのがポイント。 How to アイ cを上まぶた全体と、下まぶたの目頭〜黒目手前の範囲にのせる。dを上下まつ毛にさっとひと塗り。きらめきだけをのせた、抜け感のある目元でリップとのバランスをとって。 How to リップ 目元と同様に眉も明るいほうがダークリップと好バランス。e下側の明るいカラーで描いて、まろやかなトーンの眉に。地眉が濃い場合は、眉マスカラでトーンアップさせて。

完成♡ マットリップを主役に、洗練された顔をメイク♡ モダンな秋色がこれからの季節にぴったり。 シャツ 13,750円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）リング 25,300円／NOMG 撮影／花盛友里（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／中村里帆 取材・文／政年美代子

中村里帆

Ray編集部 エディター 佐々木麗