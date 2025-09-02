乾くの早い！ シワになりにくい！【無印良品】大人の味方♡「優秀キャミワンピ」

毎日アイロンがけをするのが大変……という大人女性の強い味方になってくれそうなワンピースを、【無印良品】で発見！ 今回は、無印好きのインフルエンサー@marin_vvvさんが絶賛しているキャミワンピースに注目しました。乾きやすくシワになりにくい素材で、毎日のお手入れが楽になるはず。着まわし力も高そうなので、ぜひワードローブに迎えてください。

大人の強い味方！ お手入れ楽ちんなキャミワンピース

【無印良品】「乾きやすい ブロードキャミソールワンピース」\3,990（税込・セール価格）

@marin_vvvさんが、「お洗濯したら乾くのもはやいし、シワになりにくいのとっても嬉しい」と絶賛しているキャミワンピース。たっぷりと生地を使ったリラックスシルエットで、足元まで華やかに決まりそう。ボリュームがありつつ、華奢な肩紐と深めのVネックで顔まわりはすっきり見えそうなのが嬉しいポイント。カジュアルながらもリュクスなムードをまとえるワンピースは、大人のデイリーコーデで大活躍の予感。

ガーリー × カジュアルのバランスが絶妙なこなれコーデ

ガーリーなフリルの付け襟は、黒のワンピースと合わせて大人っぽさをキープして。ロゴ入りのTシャツやバッグで甘さを抑えて、カジュアルに落とし込むのがポイント。足元にスニーカーを投入すれば、ほんのりスポーツミックスな最旬コーデに。モノトーン × ブルーのシックな配色も、大人の垢抜けをサポートします。

