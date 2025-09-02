実業家の〝ホリエモン〟こと堀江貴文氏が２日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。サントリーホールディングス（HD）の新浪剛史会長が1日付で辞任し、同氏の購入したサプリメントに違法の疑いがあるとして福岡県警の捜査対象となっていると報じられたことを受け、私見を綴った。



【写真】「ミカ、愛してる」人気DJが妻の出産後、プラセンタサプリを手作り？

サントリーHDの鳥井信宏社長と山田賢治副社長は２日に都内で会見して今回の件を謝罪。新浪氏による「（購入したサプリが）違法であるとの認識はなかった」との説明も示されたが、同社は「サプリを扱う会社のトップとして、サプリ購入にはしかるべき注意を払うことが不可欠の資質」と指摘している。



今回の報道を受け、堀江氏は「サントリー新浪さんの件は前から噂にはなっていたけど、脱法ドラッグ系？なんか複数のアーティストも無期限活動休止とかなってるけど、これも芋蔓系なんかな」とポストした。



堀江氏の投稿に対してXユーザーからは「なんかすごいことになりましたね」「会社のイメージダウンは必至でしょう」「社会を揺るがす大きな取り締まりになりそうですね」「こんな大物に家宅捜索かける訳だから、警察もそれなりの情報持っての事なんでしょうか？」「このようなお立場の方でもなんですね」などさまざまな反応が寄せられた。



サントリーHDでは、新浪氏を除く全取締役と全監査役が辞任を求める方針を確認し、「一身上の理由」とする辞任届を1日に受理。今回の対応について「捜査の結果を待つまでもなく、会長の要職に堪えないと判断した」と説明している。



