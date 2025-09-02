¡Ö·ù¤¤¤Ê´é¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î²ù¤·¤¤»×¤¤½Ð¡Öº£»×¤¦¤È¤¹¤´¤¯çÓ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î²ù¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸µK-1¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡¢ ¡ÈÏÀÇË²¦¡Éµ¯¶È²È¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡¤³¤ì¤Ï9·î2Æü¡¢ÅÔÆâË¿½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABEMA¤ÎÎø°¦ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤ÎÊüÁ÷³«»ÏµÇ°µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡È¿¿¼Â¤Î°¦¡É¤È¡ÈÍßË¾¤Î¶â¡É¤òµá¤á¤ëÃË½÷10¿Í¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¡¢°Û¿§¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤¬¡¢²ñ¸«¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¤Ë¤Á¤Ê¤ß»³ËÜ¤¬¼«¿È¤Î¡ÈLOVE¤ÈMONEY¤ËÊ¬¤±¤¿¿ÍÀ¸¥°¥é¥Õ¡É¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡13ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¤½¤ÎÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Ç³Ø¶È¤è¤ê¡¢¤ª»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¥Þ¥Í¡¼¤ËÈæ½Å¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Í¡×¤ÈÍý²ò¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¤ª¼Çµï¤ò½é¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ê¤É¡¢¼ã¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç»Ò¶¡°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢º£»×¤¦¤È¤¹¤´¤¯çÓ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¡¢¤½¤ÎÊý¤È²ñ¤¦¤È¡¢¡È¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Ê¡É¤È»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ò¡È¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤½¤Î¸å¡¢¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Èº£¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦»³ËÜ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¡¢·ù¤¤¤Ê´é¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢À¹»³¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¶ñÂÎÅª¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¬²¿¿Í¤«¤ª¤ë¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡Ù¤Ï9·î16ÆüÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï»³ËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¡¢¥ê¥ê¡¼¡¢À¼Í¥¤ÎÌÚÂ¼Úå¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤È¤¦¤¢¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§Ãæ»³ÍÎÊ¿