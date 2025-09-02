8月31日、タレントの安めぐみがアメーバオフィシャルブログを更新。8月の締めくくりに家族の近況を伝え、1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんの成長ぶりや長女との日常のひとコマを公開した。

【写真】かき氷を持ってニッコリ笑顔を見せるソロSHOTも公開

この日、安は「8月最後。」と題してブログを更新。「今日で8月も最後ですね」と切り出し、「長女は明日から学校が始まり、 私もまた早起き生活が始まりますー」と夏休みが終わる家族の様子を伝えた。

続けて、「次女は、 パパ、ママ、ねぇね、じぃじに加えて、 『おいしぃ♪ありがとぅ♪』など話す言葉が一気に増えた夏でした」と、次女の言葉が増えたことを明かしながら、次女との2ショットも公開。

また、「昨日は、 長女の習い事前に、 習い事のお友達親子と一緒にかき氷を食べました」と報告すると、鮮やかな赤色のいちごのかき氷にクリームを乗せた一皿と、それを手に笑顔を見せる自身のソロショットも掲載していた。

お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は、2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。