俳優のケビン・コスナー(70)が、女優兼プロデューサーのケリー・ヌーナン(46)と交際していると報じられている。２人は共通の友人を通じて知り合い、新たなロマンスを楽しんでいるが、現時点では「とてもカジュアル」な関係だという。



【写真】ケビン・コスナーとラブラブだったころの元妻のクリスティーン・バウムガートナー

ある関係者は米ピープル誌にこう語っている。「ケリーはケビンと交際していますが、とてもカジュアルな関係です。彼女は彼を素晴らしく、興味深い人物だと思っています」



ただし、ケリーにとってケビンとの交際は優先事項ではないようだ。関係者は続けてこう説明する。「昨年は彼女にとって波乱の一年でした。夏に夫と別れた後、パシフィック・パリセーズの自宅に住んでいましたが、火災で焼失してしまいました。現在は娘と自身の健康に集中しています」



ケリーは元夫で投資家のアレック・ゴアズ氏(72)との間に、娘ライリーちゃん(6)をもうけており、８年間の結婚生活を経て2024年に離婚している。



一方、７人の子どもの父親であるケビンは、2023年に２番目の妻クリスティン・バウムガートナーさん(51)と離婚している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）