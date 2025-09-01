オリコンは、グループ会社であるoricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した「賃貸マンション」の顧客満足度調査の結果を、9月1日に「オリコン顧客満足度」公式サイト内で発表した。

同調査は、過去6年以内に自身が居住する目的で賃貸マンション・アパートに入居し、現在も居住している全国の2205人を対象に、インターネットによるアンケートを実施した。

調査対象企業は、賃貸用として設計されている集合住宅ブランド61社となる（分譲マンションの一部が賃貸用として貸し出されているものや、UR賃貸住宅、公営住宅は対象外）。

事前調査や企業ヒアリングをもとに、サービスに適した評価項目別をそれぞれ設定し、各項目について満足度を聴取。結果を集計し規定の回答者数を満たした企業について、「総合」「評価項目別」「部門別」にランキングを発表している。





初調査となった第1回目の結果は、旭化成ホームズが展開する「へーベルメゾン」が満足度総合1位を獲得した。評価項目別では、「デザイン」「マンションの構造・設計」「住戸の構造・設計」「住戸設備」「共有設備」「管理対応」「立地」「周辺環境」「家賃の納得感」の全9項目で1位となった。なかでも、“セキュリティの安心感”“防災性能”などを評価した「マンションの構造・設計」は、2位と2.6ptの差があり、すべての項目のなかでとくに得点差がみられた。

実際の利用者からも、“セキュリティが整っている”“防災点検は半年に一度ある”といった設備・設計に対する良かった声がみられた。また、部門の男女別「男性」「女性」、地域別「関東」で1位となった。

総合2位には、積水ハウスが展開する「シャーメゾン」がランクインとなった。評価項目別では、「立地」「周辺環境」「管理対応」など全9項目中8項目でTOP3に入り、高い評価を獲得している。実際の利用者からは、“トラブルや修繕対応”への良かった声などがみられた。また、部門では、年代別「20・30代」「40代」で1位となった。

続いて総合3位の大東建託が展開する「DK SELECT」は、部門の年代別「50代」のほか、地域別「東海」「九州」で1位となった。実際の利用者からは、“間取りやきれいさ“などに関する良かった声がとくに寄せられた。また、ダイワハウスが展開する「D−ROOM」は、部門の年代別「60代以上」、地域別「近畿」で1位となった。





家族構成別は「1人暮らし」「夫婦・カップル」「子育て世帯」の3部門での発表となる。結果は、「1人暮らし」「夫婦・カップル」の2部門で「へーベルメゾン」が1位、「子育て世帯」部門では「シャーメゾン」が1位となった。

調査概要は、ランキング発表日が9月1日で調査主体はoricon ME。調査方法はインターネット調査で、サンプル数は2205人、規定人数は100人以上だった。調査企業数は61社で、定義は賃貸用として設計されている集合住宅ブランド。分譲マンションの一部が賃貸用として貸し出されているものや、UR賃貸住宅、公営住宅は対象外としている。調査期間は5月30日〜6月11日で、調査対象者の性別は指定なしで、年齢は18〜84歳、地域は全国となる。条件は、過去6年以内に自身が居住する目的で賃貸マンション・アパートに入居し、現在も居住している。入居する物件の選定に関与した。家賃を自身または自身と同居人で全額自己負担している。ただし、社宅として入居した人は除く−−すべての条件を満たす人とした。