滝川クリステルのモノマネで2019年に“細かすぎて伝わらないモノマネ"で準優勝した吉本新喜劇の金原早苗が2日までに自身のインスタグラムを更新。可愛すぎる新喜劇女優として話題の小寺真理と共に女子高校生のミニスカ制服姿で芦田愛菜の「ずっとずっとトモダチ」を可愛く踊っていたが、開始2秒でとんでもないハプニングに見舞われていた。



【写真】やばっ！スカートふわり開始２秒でハプニング

開始早々後ろ向きからターンして前を向いた金原だが、勢いが付きすぎてスカートもふわり「開始2秒で」「見えた奴」とつづった。両親が自衛隊で、自身も体を鍛え上げ、新喜劇でも自衛隊ネタを披露することもあるだけに「これって可愛く踊るやつよね？応援団に見えるのはわたしだけか…？！」と納得いかない様子を見せていた。



だがフォロワーは「まるで現役女子高生」「おふたりともかわいいが溢れすぎてますよ」「新喜劇の川口春奈ここにあり」と絶賛していた。



金原は、新喜劇の信濃岳夫と小泉進次郎と滝川のモノマネが反響を呼んでいる。プライベートでは2021年7月7日、一般男性と結婚し、第1子女児を出産。2024年3月31日に、2023年1月に離婚していたことを発表している。



