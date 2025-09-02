芸能界引退の山田親太朗さん、約2年ぶりに最新ショット公開＆かわいい息子との“そっくり”顔出しショットも
芸能界を引退した元タレントで元俳優の山田親太朗さんは9月2日、自身のInstagramを更新。かわいらしい息子を抱っこしたショットを公開しました。
【写真】山田親太朗さんにそっくりな息子
そっくりな親子ショット親太朗さんは1枚の写真を投稿。息子を抱っこしたツーショットです。2人とも笑顔で歯を見せており、とてもかわいらしいです。息子は顔立ちが整っていて、ぱっちりとした目や力強い眉毛が親太朗さんによく似ています。また親太朗さんは金髪にサングラスという姿で、格好良さが際立っています。
撮影場所は観光スポットでしょうか、写真の背景にはきれいな山や海が見えます。コメントでは「そっくり」の声が上がりました。また親太朗さんが自身の姿を見せたのは2023年7月10日の投稿以来です。
自身の幼少期ショットも公開7月10日には「ゆうちゃんしんたろちゃん誕生日おめでとう」とつづり、姉でモデル兼俳優の山田優さんとの幼少期ショットを公開していた親太朗さん。現在の自身の息子とそっくりなことが分かります。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
