好き＆行ってみたい「九州地方の山」ランキング！ 2位「霧島山（宮崎県・鹿児島県）」を抑えた1位は？【2025年調査】
雄大な自然に抱かれながら、四季折々の表情を見せる日本百名山。その山容は登山者だけでなく、眺める人の心も魅了してやみません。美しい風景や歴史、文化と結びついた山々には、それぞれの地域ならではの個性が息づいています。
All About ニュース編集部は8月20日、全国20〜60代の男女206人を対象に「日本百名山」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「九州地方の山」を紹介します！
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「神話や歴史があるから」（30代回答しない／愛知県）、「九州の百名山で韓国岳と高千穂峰などの連峰です。雄大で素晴らしい景色を堪能することができる場所です」（30代女性／愛知県）、「親の実家が鹿児島なので近くには行った事が、ありますが活火山の為に、登った事はないのですが、鹿児島の従妹は登った事があり、迫力と自然の力強さに圧倒されたと言ってました」（40代女性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「名前がとびぬけて有名だから」（50代男性／岡山県）、「世界最大のカルデラから煙を吹き上げる活火山であり、景色の美しさや火口の迫力は見る価値があります」（60代男性／兵庫県）、「九州を代表する火山と言えば阿蘇山、大火山ならではの荒涼とした雄大な景色を間近で見たい」（40代男性／岩手県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は8月20日、全国20〜60代の男女206人を対象に「日本百名山」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「九州地方の山」を紹介します！
2位：霧島山（宮崎県・鹿児島県）／46票2位は「霧島山（宮崎県・鹿児島県）」でした。複数の火山が連なり、四季折々の雄大な景観が楽しめることで知られています。新燃岳や高千穂峰などを中心に、神話の舞台としても有名で、観光と登山の両面で高い人気を誇ります。山頂からのパノラマは圧巻で、温泉地とのアクセスもよいため、登山と観光を同時に楽しめる魅力的なスポットです。
回答者からは「神話や歴史があるから」（30代回答しない／愛知県）、「九州の百名山で韓国岳と高千穂峰などの連峰です。雄大で素晴らしい景色を堪能することができる場所です」（30代女性／愛知県）、「親の実家が鹿児島なので近くには行った事が、ありますが活火山の為に、登った事はないのですが、鹿児島の従妹は登った事があり、迫力と自然の力強さに圧倒されたと言ってました」（40代女性／大阪府）などのコメントがありました。
1位：阿蘇山（熊本県）／118票1位は「阿蘇山（熊本県）」でした。世界最大級のカルデラを誇る阿蘇山は、九州のシンボルともいえる存在です。現在も活動を続ける火山として知られ、噴煙を上げる中岳火口は圧倒的な迫力を感じさせます。草原が広がる阿蘇五岳の景観は雄大で、ドライブコースや展望スポットも豊富。観光資源としても重要であり、国内外から多くの人々が訪れる人気の山です。
回答者のコメントを見ると「名前がとびぬけて有名だから」（50代男性／岡山県）、「世界最大のカルデラから煙を吹き上げる活火山であり、景色の美しさや火口の迫力は見る価値があります」（60代男性／兵庫県）、「九州を代表する火山と言えば阿蘇山、大火山ならではの荒涼とした雄大な景色を間近で見たい」（40代男性／岩手県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)