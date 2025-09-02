北海道民が選ぶ「一番好きなラーメンチェーン店」ランキング！ 2位「味の時計台」、1位は？
LINEリサーチは、2025年7月3〜5日に全国の15〜69歳の男女を対象に、「一番好きなラーメンのチェーン店」に関する調査を実施しました。
今回はその結果から、北海道に住む回答者（118人）が選んだ「一番好きなラーメンチェーン店」ランキングについて紹介します。
【5位までの全ランキング結果】
麺は青森県にある自社製麺工場で作った自家製麺を使用し、つるつるとしたのどごしのいいちぢれ麺。味噌ラーメンの濃厚な味わいが人気を集めています。
1位に輝いたのは「ラーメン山岡家」でした。1988年に茨城県牛久市に開店し、現在の営業スタイルの元となる“24時間・年中無休”の営業をスタートしました。
しょうゆ、味噌、塩などさまざまな味わいのラーメンが豊富にそろっているのが特徴。支持される理由としては、味のおいしさに加え、「朝早く・夜遅い時間まで営業している」点も高く評価されているようです。
ちなみに、今回の調査では、北海道の回答者のうち「この中にはない」と答えた人が30.9％、「ラーメンのチェーン店には行かない」と答えた人が27.4％でした。
＜調査概要＞
LINEユーザーを対象にしたスマートフォンWeb調査
調査対象：日本全国の15〜69歳の男女
実施時期：2025年7月3〜5日
有効回収数：3152サンプル
※性別年代構成比を市場にあわせてウェイトバック
※表、グラフ中の数字は小数第1位または第2位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります
(文:All About 編集部)
