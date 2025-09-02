テレビ朝日で４月からレギュラー放送中の「孝太郎＆ちさ子 プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見」（火曜・後７時）が、１６日放送開始の新番組「火曜の良純孝太郎」（同・後８時）との合体放送を行う。番組に出演する俳優・石原良純、俳優・小泉孝太郎、バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾がこのほど、同局スタジオ内で取材に応じた。

１６日から１０月７日までの４週連続で３時間スペシャルが決定。取材は石原家に注目した「石原４兄弟語る”石原家”の新事実」（２３日放送）の収録終わりに行われたが、石原は「兄弟で本（『石原家の兄弟』）を出すこともあって（企画が決まった）。僕も驚きのことがあったし、テレビの中で話せて面白かった」と回想。小泉は「良純さんのおかげで、自分の子ども時代を思い出した」と懐かしんでいた。

１６日放送では、石原が富士山に登る。「火曜の―」のコンセプトが「アカデミックバラエティー」であることにちなみ、登山をする中で見えてきた”今の富士山”に注目する予定という。石原は「どこかに行った時に、なんだこれ？と思ったことを追求する様子をお伝えできたら。知的好奇心を見いだす番組にできたら」と意気込んだ。

高嶋は特番内で２つの旅を予定。３０日放送で作家・阿川佐和子さん、フリーアナウンサーの徳光和夫さんとバス旅をし、１０月７日放送ではフランス・パリのプラチナファミリー捜しの旅に出る。パリには先日まで行っていたそうで「空は広いし、人はいないし、最高と思ってめっちゃジャンプしました」と満面の笑み。続けて「『ザワつく―』では見られない顔です」と笑った。バスロケはこれからというが「最近どこ行っても最年長で仕事することあるけど、このときは最年少」と冗談交じりで話し、心待ちにしている様子だった。