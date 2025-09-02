お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが２日、都内で行われたスカパー！の番組「ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮのＳＣＯＲＰＩＳＭ」（１１月２５日・深夜０時半）の収録に参加した。

番組に出演する１１人組女性グループ・ＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮ（ホワイト スコーピオン）は、秋元康氏プロデュースで２０２３年に結成。２３日に３度目のワンマンライブ（２公演、品川シティーホール）を開催予定だが、メンバーのＡＣＥ（エース）が「伸び悩んでいる」と本音を漏らす場面もあった。

アイドルグループ・豆柴の大群のプロデュースを手がけたクロちゃんは、「もしも僕がＷＨＩＴＥ ＳＣＯＲＰＩＯＮのプロデューサーだったら、革命を起こすかも」と秋元氏への“宣戦布告”ともとらえられる熱意を披露。「僕自身、秋元先生のＡＫＢ４８のプロデュースで、ショックや感化されたことがあった。（ホワスピも）ファンの人に衝撃を与えないと。メンバーの心がコーティングされているとつまらない。心を裸にして。心の中の叫びや喜怒哀楽が見えないと、ファンはついてこない。見せかけだけでは無理。僕はそこを剥がしたいですね」と、アイドルプロデューサー目線で檄（げき）を飛ばした。

一方で、ＡＣＥは２０１９年にクロちゃんのエッセー本を購入し、サイン会＆ツーショット撮影会に参加するほどのクロちゃん推し。ＭＯＭＯが収録中のクロちゃんについて「ＡＣＥだけひいきにしていた」と注文をつけると、クロちゃんは「ひいきして悪いことありますか。僕はそういうことするプロデューサーだから」と“クロちゃん節”がさく裂。メンバーから笑いと悲鳴が上がった。