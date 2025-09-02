◆侍ジャパンＵ―１８壮行試合 高校日本代表―沖縄県高校選抜（２日・沖縄セルラー那覇）

第３２回Ｕ−１８Ｗ杯（５〜１４日・沖縄）で連覇を目指す高校日本代表が、沖縄県高校選抜との壮行試合（セルラー那覇）に臨んだ。日本代表の先発は今夏の甲子園を制した沖縄尚学の１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ、２年）、沖縄選抜の先発はチームメートの１４６キロ右腕・新垣有絃（ゆいと、２年）が務め、甲子園Ｖ腕対決に入場券が完売となったセルラー那覇は熱狂。大観衆が“沖尚対決”に酔いしれた。

絶えず指笛が鳴り響く興奮の中で行われた、末吉と新垣有との投げ合い。甲子園を優勝に導いた２年生同士の先発対決に、那覇がフィーバーに包まれた。末吉はポーカーフェースを貫き、沖縄高校選抜の強力打線に向かっていった。この日最速１４３キロの直球で押し、スプリットを沈めた。２回を投げて３安打無失点、４奪三振の力投。気持ちのこもった３０球だった。

新垣有も２回１／３を５安打２失点。高校侍を相手に堂々と立ち向かった。この夏、琉球に優勝旗を運んできた２人の凱旋（がいせん）登板に、ファンの熱き声援が響き渡る夜だった。