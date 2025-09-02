『コナン』青山剛昌、ドラえもん描きファン興奮 奇跡の2ショットで「足長くない？」「ちょっとスタイルいい」
漫画『ドラえもん』連載55周年を記念して、『ドラえもん』公式Xにて記念イラストが公開された。『名探偵コナン』などで知られる漫画家・青山剛昌が描いたドラえもんの姿を見ることができる。
【画像】足長い！コナン君と2ショット 青山剛昌が描いた『ドラえもん』イラスト
公式Xでは「ドラえもん誕生日& まんが連載55周年記念！トリビュート企画」と題して「漫画界を代表する豪華執筆陣による ドラえもんへのメッセージ&イラストを 誕生日までカウントダウン形式で大公開」とイラストを投稿。
公開されたイラストは、青山が描いたドラえもんと江戸川コナンの2ショットで、奇跡の一枚にネット上は「ドラえもんとコナンくんの最高最強のコラボだなんてやばい」「どっちも可愛い！コナンくん、ドラえもんより小柄なのね！」「イラストに味があって最高すぎる」「ちょっとスタイルいいドラえもんじわる」「ドラちゃん、足長くない？ｗ」「調べたらコナンの方が身長低いからこの構図なのね」などと興奮の声であふれている。
なお、公式Xでは『うる星やつら』などで知られる高橋留美子氏が描いたドラえもんのイラストも公開中で話題となっている。
