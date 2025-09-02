Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡¢¥¥é¥¥éÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡Ø¥é¥Ö¥Ö¡Ù¸ø³«¡¡¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥È¤â»ý¤Ã¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¸«¤¿ÌÜ¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤ÎÌ¾Á°¤Ï²¿¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ßÁª¼ê¡Ê27¡Ë¤¬2Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥»¥ì¥Ö¤ä¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ø¥é¥Ö¥Ö¡ÊLABUBU¡Ë¡Ù¤Î¡È¥¥é¥¥éÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥Ë¥¹¤Î»ÍÂçÂç²ñ¤Ç¤¢¤ëÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊOP¡Ë¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹4²óÀï¤Ë¤Æ¡¢¸µÁ´ÊÆ²¦¼Ô¥³¥ê¡¦¥¬¥¦¥Õ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤òÇË¤ê¡¢8¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·ÏÃÂê¤ÎÂçºäÁª¼ê¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÂçºäÁª¼ê¤Ï¡ÖI had fun, hope you did too¡×¡ÊÌõ¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡¢·¯¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ë¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ä¡¢Î¢Â¦¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥é¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥¥é¥¥é¤Î¡Ö¥é¥Ö¥Ö¡×¤Î»Ñ¤â¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖGo go champion¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖSo fun to watch, Naomi¡½congrats!!¡×¡Ö¤³¤Î¥é¥Ö¥Ö¤ÎÌ¾Á°¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼¡¤Î¥é¥Ö¥Ö¤¬²ÈÂ²¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Î¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçºäÁª¼ê¤ÏÀè·î¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ð¥ó¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç½àÍ¥¾¡¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°49°Ì¤«¤é25°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
