女優の清水美砂（54）が31日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。米国人の夫の職業について語った。

清水は98年に当時米軍勤務だった男性と結婚。「1999年の12月にアメリカに。主人の仕事で行くことになって、私もじゃあついて行くと」と、夫とともに渡米したことを明かした。

お笑いトリオ「我が家」の坪倉由幸が「ご主人のお仕事が結構、特殊なお仕事でしたよね？」と言い、「一番引きのあるアルファベット3文字。PTA会長とかじゃないよ」と共演者にヒントを出すと、清水も「出会った時は違う」とし「前はその仕事をしていましたね」と笑った。

すると坪倉は「FBIって聞いたんですけど…」と言い、清水も「はい、そうです」と答えた。共演者が「えっ！」と驚くと、現在はすでに辞めているが、FBI（連邦捜査局）で「いわゆるコンピューターのスペシャリストですね」だったと明かした。

坪倉が「でも大変そうですね。FBIの妻って」と言うと、夫は家で仕事の話は「しないです」と語った。さらに「こんな話していいのかな…」と言いながらも「1回ね。私が子供たちを迎えに行って、家に帰った来た時に、2階からシャワーした後の彼が降りてきて、子供たちをギュッーと抱きしめて“お帰り”って言ったのね」と語った。

「どうしたんだろう。何か様子がおかしいなって思ったの。それで、後で聞いたら、“実はね、今日、子供をレスキューしてきたんだ”って。その子供が男の子で、息子と同じぐらいの年齢の子でっていう話を初めて聞いて、“そういう仕事をしていたんだ”って」と、初めて仕事に関する話を聞いたと明かし、「現場にも行くらしいです。でも私、全然知らないの」と語った。

清水は1987年に映画「湘南爆走族」でデビュー。89年にはNHK朝の連続テレビ小説「青春家族」でヒロイン役を務めたほか、今村昌平監督の映画「うなぎ」（97年）などに出演してきた。98年には米国人男性と結婚し、2児を出産。海外と日本を行ったり来たりしながら活動を続けている。