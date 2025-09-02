【放置！？子守り押し付け友】え、私ひとりで子守り？ワガママに振り回される＜第7話＞#4コマ母道場

あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？　即刻、縁を切りますか？　それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？　今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。

第7話　顔を出しはじめた本性



エリナさーん、自分の子どもなのにどうして人任せにするんですかー！？　ミキさんも「！？」と思いつつも、その場の空気を読んだのでしょう。エリナさんが「あとで代わる」と言ったこともあり、ひとまず子どもたちを見ることにしたようです。しかし……サラちゃん、本性を見せ始めました！　ゲームで自分が勝てないと、怒るどころかツムギちゃんのことまで悪く言う始末。子どもとはいえちょっと性格に難あり……な予感がします。ツムギちゃんがこれ以上イヤな思いをしないといいのですが……。

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・海田あと