ロコ・ソラーレ「吉田知那美」の愛車に反響！

カーリング選手の吉田知那美さんが自身のインスタグラムを更新し、亡き父との思い出が詰まった愛車を紹介しました。

これについて、ファンからは感動の声が相次ぐなど多くの反響が集まっています。

カーリング「吉田 知那美」さんの泣ける愛車とは（Photo：時事）

カーリングチーム「ロコ・ソラーレ」のメンバーとして活躍し、2022年の北京五輪では女子日本代表の一員として銀メダルを獲得した吉田さん。北海道北見市の出身で、カーリングを通じて地元を大切にする姿勢が、多くのファンからも支持されています。

そんな吉田さんがSNSに投稿した内容が、大きな共感を集めました。

吉田さんは「次に乗る車はランクル70だよ」と父に伝えたときのやり取りを紹介し、「おぉ、ランクルに乗るのか、知那美が？」（中略）「『追加したいカスタムに金かかるなら、俺が払うからな。』なんて太っ腹な約束までしてくれた父」とつづっています。

「いつも私が日本にいない時にはピカピカにして、ガソリンも満タンにして、大切に面倒をみてくれていた」「父との共通の話題をくれた、それだけでも70に大感謝」とクルマへの想いを記しました。

北見から旭川の病院まで、毎日のように往復320キロの道のりを運転していた日々を振り返り、「ランクルだったから。運転が楽しかったから。それも70に感謝してること」「たかが車、されど車。父との楽しかった思い出を一つ増やしてくれてありがとう」と締めくくりました。

投稿には、愛車のトヨタ「ランドクルーザー70」の写真が複数枚アップされているほか、3枚目には父と手を握り合う思い出深い1枚も印象的です。

写真に映る愛車のランクル70は、直線的で無骨なデザインが特徴的で、オフロード車としてのたくましさを感じさせる外観。

フロントグリルとバンパーはブラックアウトされ引き締まった印象。クラシカルでありながらも現代的な存在感を放っています。

インテリアはシンプルかつ実用性に優れており、機能本位の設計ながらも操作しやすいレイアウトが特徴です。

吉田さんの投稿に添えられた写真からも、車体が丁寧に手入れされている様子が伝わってきます。

吉田さんのこの投稿に「ステキな思い出」「素敵なエピソード」「たくさんの思い出が詰まってますね」「「お父様とのやり取りに心が温まりました」など温かいコメントが寄せられました。

また「車の選び方、センス抜群です」「ランクル70とっても似合う！」「泣ける話だけど、同時に羨ましい」「こんな親子関係、憧れます」など、称賛や共感の声が相次ぎました。

ランドクルーザー70といえば、1984年に初代モデルが登場して以来、約40年にわたりトヨタが信頼性・耐久性・悪路走破性を追求してきた歴史あるモデルです。

現行モデルは2023年に再々販された復刻版で、パワートレインには最高出力204馬力を誇る2.8リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンを搭載。6速ATとの組み合わせにより、力強い走行性能を実現します。

グレード展開は「AX」の1種類のみで、車両価格（消費税込）は480万円となっています。