安曇野市では収穫された新米の検査が２日から始まりました。記録的な暑さとなった今年、その出来に影響はあったのでしょうか？



県内有数の米どころ、安曇野市で行われた新米の初検査。



きょうは地元の農家2軒からおよそ10トンのコシヒカリが持ち込まれました。検査員が袋から玄米を抜き出し、米にひびが入る「胴割れ」がないかや色などを確認しました。



今年は6月から8月にかけての3か月の気温が平年を長野で2.3度、松本で2.2度を上回り、県内各地で観測史上、最も暑い夏に。高温による生育への影響が心配されましたが、最高級を示す一等米の印がつけられました。





JAあづみ営農経済事業部 手塚富康係長「穂が出るころに水管理の徹底やカメムシの防除を推進し農家さんそれぞれに高温対策していただいた。美味しい安曇野お米をぜひお手元にとって食べていただければ」気になるのはその価格。需要が高まっている影響で高止まりが続きそうだと見られています。集荷は例年並みの1万2000トンを見込んでいて、店頭には９月下旬に並ぶ予定です。一方、日本酒造りに使われる酒米「美山錦」の稲刈りが上伊那郡中川村にある「飯沼の棚田」で行われました。２日は23枚の棚田およそ100アールで稲刈りをしました。この場所は農林水産省が定める優良な棚田「つなぐ棚田遺産」に認定されています。伊那市に本社を置く「伊那食品工業」のグループ会社や行政そして地元住民などが協力して管理しています。今年は記録的な猛暑となったものの雨が適度に降り順調に育ったということです。収穫した女性「おいしいお酒ができればいいと思います。こういう景色が長く続いていけばいいと思います」収穫された酒米は村内の酒蔵で12月から仕込みが始まる特別純米酒に使われる予定です。ぱぱな農園 白鳥隆之主任「昨年に比べると買い取り価格は高くなる予想だが作り手としては毎年同じ様においしいお酒ができるお米が作れるように頑張ってやっております。酒米の量も限られていますので数量も少ないがぜひゲットしていただければ」