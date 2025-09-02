9·î¤Ê¤Î¤Ë½ë¤¤ ÅÔ¿´¤Ç25Ç¯¤Ö¤ê37¡î ³ÆÃÏ¤Ç40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤Ë¡Ä ¡È½©¤ÎÌ£³Ð¤Î²¦ÍÍ¡É¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬¤Ê¤¤¡¡°ìÊý¡¢¥µ¥ó¥Þ¤ÏÀä¹¥Ä´ µîÇ¯¤è¤êÂç¤¤¤
°ìÊý¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¤¢¤Á¤é¤Î²¹ÅÙ·×¤Ç¤Ï37¡î¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç9·î¤Ë37¡î°Ê¾å¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë25Ç¯¤Ö¤ê¡£Ç¯´Ö¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬¤³¤ì¤Ç27ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤½ë¤µ¤Ç¤¹¡×
¤¤ç¤¦ºÇ¤â½ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©È·»³Ä®¡£9·î¤Ê¤Î¤Ë39.8¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸¤Ç¤Ï9·î¤Ê¤Î¤Ë39¡î¡£Á°¶¶¤Ç38.4¡î¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â9·î1°Ì¤Î½ë¤µ¤Ë¡£
¤³¤Î°Û¾ï¤Ê½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡È½©¤ÎÌ£³Ð¤Î²¦ÍÍ¡É¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Ë¤â°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÍ¿ô¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Î»ºÃÏ¡¢´ä¼ê¸©´äÀôÄ®¤Ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëËºîµ§´êº×¤Ç¥Þ¥Ä¥¿¥±¤òÊôÇ¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä
´äÀô¤Þ¤Ä¤¿¤±»ö¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¡´ä´Ü¾¡ÃË¤µ¤ó
¡Öº£Ç¯¤Ï¡Ê¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Ï¡Ë¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤éµîÇ¯¤È¤Ã¤¿ÎäÅà¥Þ¥Ä¥¿¥±¡£¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎäÅà¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ò¶¡¤¨¤ÆÇÒ¤ó¤À¡×
½ë¤µ¤È±«¤¬¾¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥¿¥±¤Î¤È¤ì»Ï¤á¤Î»þ´ü¤Ë¥º¥ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿±Æ¶Á¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¡£¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ò»È¤Ã¤¿²ûÀÐÎÁÍý¡£Æþ²Ù¾õ¶·¤Ç²Á³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÃÍÃÊ¤Ï3Ëü1625±ß¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¡¡¸Å²°·É ÈÄÄ¹
¡ÖËÜÍè¹ñ»º»È¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢9·î¤Ï½ë¤µ¤Ç¤È¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ä¤à¤Ê¤¯Ãæ¹ñ»º¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
º£·î¤ÏÃæ¹ñ»º¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤ò»ÈÍÑ¡£¤Þ¤À¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Íè·î¤«¤é¹ñ»º¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë½©¤ÎÌ£³Ð¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¹¥Ä´¤Ê¤Î¤¬¡¢¥µ¥ó¥Þ¤Ç¤¹¡ª
¿©»ö½è ¹â²í¡¡Å¹¼ç ÄÅÅÄ¹¬Íº¤µ¤ó
¡Öº£Ç¯¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£10¡Á15Ç¯¤Ö¤ê¡Ê¤Î¼Á¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡×
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¨¥µ¤¬ËÉÙ¤À¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÇÆùÉÕ¤¤¬¤è¤¯¡¢¥µ¥¤¥º¤¬¤Ò¤È²ó¤êÂç¤¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¤¤ç¤¦¡¢µÜ¾ë¸©¤Î½÷Àî¹Á¤Ç¤â¤ª¤è¤½75¥È¥ó¤Î¥µ¥ó¥Þ¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤âÂç¤¤á¤Î¥µ¥ó¥Þ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âè½½°ì¸¢±É´Ý¡¡¿¹ÅÄµ£ µùÏ«Ä¹
¡Öº£Ç¯¤Ï¼ã´³¡¢ÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð¡×¡£¶áÇ¯¤Ï¹âµéÉÊ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
