サントリーホールディングスは緊急会見で、新浪剛史代表取締役会長が辞任したことを明らかにしました。新浪会長をめぐっては、海外から、違法な成分が含まれた製品を輸入した疑いがあるとして、自宅の家宅捜索が行われていました。

2日午後3時から始まった、サントリーホールディングスの緊急記者会見。



サントリーHD・鳥井信宏社長

「昨夜、新浪剛史が辞任しました。ご迷惑を心よりおわびします」

発表されたのは、会長・新浪剛史氏の辞任です。その理由は…。



サントリーHD・鳥井信宏社長

「8月22日、会長・新浪剛史から警察による捜査が行われたとの報告を受けました。新浪氏が適法であるとの認識のもとに購入したサプリメントに対して捜査が実施されたとの説明がありました」



新浪氏が購入したサプリメントに関して、警察の捜査が入ったというのです。

サントリーHD・鳥井信宏社長

「当社としては、サプリメントに関する認識を欠いた新浪氏の行為は、代表として求められる資質を欠くと言わざるを得ないと判断」

こうした判断から、新浪氏と協議した結果、辞任したいとの申し出があり、9月1日付で受理したということです。

福岡県警は先月22日、麻薬取締法違反の疑いで新浪氏の自宅の家宅捜索を行いました。

記者

「12時9分です。家宅捜索を終え、サントリーの新浪会長の自宅から福岡県警の捜査員が出てきました」



捜査関係者によると、大麻由来の成分「THC」が含まれた製品をアメリカから輸入した疑いが持たれているという新浪氏。家宅捜索の際、サプリメントについてこう説明したといいます。



新浪剛史氏

「適法な製品だと思っていた。知人の女性が一方的に送りつけてきた」



家宅捜索では、製品そのものは見つからず、また、警察が簡易の尿検査を実施したところ、陰性だったということです。



サプリメントも商品として扱うサントリートップに対し浮上した不祥事。

サントリーHD 山田賢治副社長

「サプリメントを扱っている会社の責任者。トップの資質の重大性を鑑みての判断」



こうした事態に、鳥井社長は。



サントリーHD 鳥井信宏社長

「大胆で決断力・実行力がある経営者でしたので、尊敬申し上げていました。きのう本人にも申し上げましたけど、二人三脚できなかったことは本当に残念」



2002年、三菱商事からコンビニ大手「ローソン」の社長に43歳で“大抜てき”された新浪氏。

ローソンでは、通路の幅が広く、ベビーカーで買い物できるような「子育てローソン」や、若手のアイデアを吸い上げる取り組みなどで、11期連続で増収増益を達成し…。

新浪剛史氏（2014年 サントリーHD社長就任会見）「『やってみなはれ』。じつは私、これが大好きでございます」

2014年、サントリーHDの社長に就任。就任以来10年間で売り上げ・利益ともに大きく拡大させたといいます。



こうした業績から、“プロ経営者”としても評価された新浪氏。さらに、経済三団体のひとつ、経済同友会の代表幹事や、政府の経済財政諮問会議のメンバーとしても活動。経済政策にも一定の影響を与えてきました。



その発言の影響力から、“物言う経営者”としても動向が注目されてきました。去年の衆院選で、多くの政党が最低賃金1500円を公約に掲げた際には…。

新浪剛史氏（去年10月 経済同友会定例会見）

「払えない企業は倒産する。でもほかの企業の生産性の高いところへ行っていることは、人にとってはいいことなんですよ」

「できない企業は退出する」

「払えない企業はダメなんですよ」

「それを払えない経営者は失格なんですよ」



3日、新浪氏が代表幹事を務める「経済同友会」の定例会見が設定されていますが、現在も予定は取り消されていません。



捜査関係者によりますと、警察は今後、スマホデータの解析などを行い、慎重に捜査する方針だということです。