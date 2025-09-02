ノンワイヤーなのに、寄せ上げ！快適ブラで自然なシルエット美♡

女性の日常に欠かせないブラ。見た目の美しさはもちろん、快適さも大切ですよね。株式会社ニーズ／株式会社サンファミリーから新登場した「快適ゆる楽チューブブラ」（968円・税込）は、ムレにくいエアースルーパッドや脇高設計など、女性の悩みに寄り添った機能が満載。ノンワイヤーでラクなのに、寄せ上げ効果で美しいシルエットを叶えてくれる優秀アイテムです♡

ムレにくく自然に寄せ上げる設計

「快適ゆる楽チューブブラ」は、パッド全面に通気穴があるエアースルーパッドを採用。風通しが良く、長時間つけてもムレにくい快適な着け心地です。

さらに、左右一体型パッドが流れやすいバストをしっかり寄せて引き上げ、自然で美しいシルエットを演出。ノンワイヤーだから締め付け感が少なく、肩への負担も軽減してくれます。

セサミストリートマーケット新作♡カフェ気分を味わえるスイーツモチーフ登場

脇高デザインでスッキリシルエットに♪

脇高タイプの設計で、気になるワキ肉や背肉をやさしく押さえてスッキリとしたラインを実現。背中のクロスラインがほどよく引き締め、アウターにも響きにくいのが嬉しいポイントです。

さらに、ストラップ用のループ付きなので、お手持ちのストラップをつけてホールド力を強化することも可能。

M～LLサイズ展開で、幅広い女性にフィットする伸縮性のある生地を使用しています。

快適さと美シルエットを両立



968円（税込）という手に取りやすい価格ながら、快適さと美しいシルエットを両立した「快適ゆる楽チューブブラ」。

ムレにくさ、寄せ上げ効果、脇高設計と女性の欲しい機能をしっかり網羅しています。全国の量販店や通信販売で手に入るので、デイリー使いにもぴったり。

ラクさと美しさを両方叶えたい女性に、ぜひおすすめしたい新作ブラです♡