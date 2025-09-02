¡Ö²¿¤â¤«¤â²Ä°¦¤¤¡×±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢10ºÐÂ©»Ò¤Èà¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¶¦Íá¹ðÇò¡¡à2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¶¦´¶¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤ë
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë(42)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£10ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö10ºÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤ËÂ¤Î¥µ¥¤¥ºÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¡¢Á°¡¹¤«¤éÍú¤¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿»ä¤Î¤«¤ï¤¤¤¤Sacai¤Î·¤¤ò¶¦Í¤·»Ï¤á¤¿¡¡¤â¤¦¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£2¿Í¤ÎÂ¸µ¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö£²¤ÄÊÂ¤ó¤À¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¿Æ»Ò¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤Â©»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ç²¿¤â¤«¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÀ®Ä¹¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ò¶¡¤Ç¤¤¤Æ¡¼¤È¼ä¤·¤¯»×¤¨¤¿¤ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Â©»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÊì¤Ø¤Î°¦¤â´¶¤¸¤ë¡ª¡×¡Ö¤¦¤Á¤ÎÌ¼(12·î¤Ç11ºÐ)¤â¡¢¥Þ¥Þ¤ÎÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£