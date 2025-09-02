¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡Ä¡×14ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¾»ÒÌò¡¢ÍÌ¾»ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÁª½Ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÅ·»È¡×¡ÖÅêÉ¼¤·¤¿¤è¡×¤È¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏ¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×(2022Ç¯¡¢TBS)¤Ê¤É¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿½÷Í¥¤ÎÌîß·¤·¤ª¤ê(14)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥£¡¼¥ó»ï¡Ö¥Ë¥³¥é¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¿³ºº¤Ë¤ÏÆÉ¼ÔÅêÉ¼¤¬¤¢¤ê¡¢Ìîß·¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼15ÈÖ¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ºÇ¿·¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¥Ë¥³¥é¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²Ä°¦¤¤¾ðÊó¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìîß·¤Ï2019Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¾¯Ç¯ÆÒ¼¡Ïº¡×¤Ç¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Î¥Õ¡¼¥Æ¥ó¤ÎÆÒ¤µ¤ó¤ÎËå¡¦¼Ö¤µ¤¯¤é¤ò±é¤¸¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·ÝÇ½³¦ÆÃµ»²¦·èÄêÀïTEPPEN ¥Ô¥¢¥ÎÂÐ·è¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¸«»ö¤Ê±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÅ·»È¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤Ç¤·¤ª¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È±þ±ç¤¹¤ë¡×¡ÖÅêÉ¼¤·¤¿¤è¡×¤ÈÇ®¤¤À¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£