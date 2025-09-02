¼ó¤ò¥Ù¥í¥Ù¥í¤È¡Ä¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ÎÇ®Îõ´¿·Þ¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÊÕ¥½¥é¥ó(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@soran.official__¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡Ö¼èºàÃæ¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×

¡¡½÷À­¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¼èºàÃæ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿­à¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È­áÆ°²è¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËçÓ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê½÷²¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­½Ð¤·¡¢¤³¤È¤ÎÅ¿Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢JRA¸ø¼°Æ°²è¡Ö¥¿¡¼¥È¥Ô¥Ã¡ª¡×¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤ÎÅÄÊÕ¥½¥é¥ó(27)¡£

¡¡¡Ö¼èºàÃæ¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¾Ð¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢2024Ç¯¤ÎÍ­ÇÏµ­Ç°¤òÀ©¤·¤¿­à¥°¥é¥ó¥×¥ê½÷²¦­á¤Î¶¥ÁöÇÏ¡Ö¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡×¤Ë¼ó¤ò¥Ù¥í¥Ù¥íçÓ¤á¤é¤ì­àÇ®Îõ´¿·Þ­á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

­à½÷²¦­á¤«¤é¤Î´¿·Þ¤Ë¾Ð´é¤ÎÅÄÊÕ¥½¥é¥ó
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î°Õ³°¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²´ÇÏ¤Ê¤é¥»¥¯¥Ï¥é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£