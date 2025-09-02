ÊüÁ÷»ö¸Î!?¡¡¼èºàÃæ¤Ë¼ó¤ò¥Ù¥í¥Ù¥í¤È¡Ä27ºÐ½÷À¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼à¾×·âÆ°²èá¤Ë¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¼èºàÃæ¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡½÷À¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¼èºàÃæ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿à¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈáÆ°²è¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËçÓ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê½÷²¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤½Ð¤·¡¢¤³¤È¤ÎÅ¿Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢JRA¸ø¼°Æ°²è¡Ö¥¿¡¼¥È¥Ô¥Ã¡ª¡×¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¤ÎÅÄÊÕ¥½¥é¥ó(27)¡£
¡¡¡Ö¼èºàÃæ¤º¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¾Ð¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢2024Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤òÀ©¤·¤¿à¥°¥é¥ó¥×¥ê½÷²¦á¤Î¶¥ÁöÇÏ¡Ö¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡×¤Ë¼ó¤ò¥Ù¥í¥Ù¥íçÓ¤á¤é¤ìàÇ®Îõ´¿·Þá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î°Õ³°¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²´ÇÏ¤Ê¤é¥»¥¯¥Ï¥é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£