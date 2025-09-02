9月1日、King ＆ Princeの郄橋海斗がInstagramのストーリーズを公開。出演予定だった『24時間テレビ48 愛は地球を救う』（日本テレビ系）を欠席したことについて謝罪文を投稿し、話題となっている。

「郄橋さんは、同じくKing ＆ Princeの永瀬廉さんとともに、番組のチャリティーパートナーに抜擢されていました。放送に向け、7月におこなわれた制作発表記者会見や、宣伝にも積極的に参加していましたが、放送直前の8月30日早朝、急遽、体調不良により番組の出演をキャンセルすることに。郄橋さんが務める予定だったダンス企画は、Travis Japanの松田元太さんが引き継ぐこととなったのです」（芸能ジャーナリスト）

今回のストーリーズでは、出演したタレント陣やスタッフへのねぎらいの言葉とともに《自分が出られなくなったことによりご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありませんでした》と、欠席したことを謝罪。続けて《廉や元太、そして皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです》と、メンバーである永瀬と、代打で出演した松田へ感謝の言葉をつづっていた。

その一方、ダンス企画『ボーダーレスLIVE We are the No Borders!!』で共演予定だった、歌舞伎俳優の市川團十郎白猿も、自らのブログを更新。郄橋へのメッセージを投稿した。

「放送から一夜明け、團十郎さんは『日テレさんにお願い、』と題したブログをアップしました。急遽、共演することとなった松田さんやTravis Japanへのメッセージとともに、郄橋さんへのメッセージも投稿し、《海人君とはまた、必ずどこかで共演出来たら嬉しいです》《どうか気を落とさずに、元気になってください。日テレさん必ず海人さんとリベンジさせてください》と、次の共演を熱望するコメントをつづっていたのです」（同前）

謝罪する郄橋へ、共演者からも温かい声が集まった。さらにXには團十郎と同様、ねぎらいと、リベンジを熱望する声が寄せられていた。

《きっと本人が一番やるせない気持ちだったよね（泣）》

《高橋海人くんのリベンジがどうかどうか叶いますように》

《是非海ちゃんとヒップホップと歌舞伎のコラボ見せてください!!!》

誰もがまた、郄橋の再登板を願っているようだ。

「今回は、郄橋さんがプロデュースした企画とあって、作り上げてきたものが披露できなくなったことは、本人もショックだったでしょう。リベンジも、郄橋さん本人がいちばん願っていることかもしれません。また元気な姿を見せてくれると、みんなが期待しているでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

團十郎が日テレへ懇願した思いがかなう日を、ファンも待ち望んでいる。