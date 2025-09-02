フィロソフィーのダンスの魅力は“自由さ”「多幸感と愛に溢れたハッピーな女達」【「STARRZ TOKYO 2025」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/09/02】アイドルグループのフィロソフィーのダンスが、次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）に出演する。モデルプレスでは福本にインタビューを実施し、ステージへの意気込みやグループの魅力について明かしてもらった。
2024年に初開催した「STARRZ TOKYO」。本祭典は、「フェス」や「コレクション」「LIVE」といった概念を「GALAXY」とし、MUSIC＆FASHIONコンテンツを軸に、この日集まった特別な方々と共にGALAXYを創り出していく。2024年の第1回はニコニコ生放送での配信視聴者数は約7万人を記録。イベント関連投稿のインプレッションは約2,000万impを突破し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
― 次世代のエンタメカルチャーを体感できるエンタメ×ファッションの大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」にご出演する意気込みをお願いします。
奥津マリリ：豪華な出演者の皆様と一緒に、音楽っていいよね！！ファッションって楽しいよね！！エンタメっていいよね！！というハッピーな空間を作れたらいいなと思います！！来てくださった方全員を幸せにします！！
― 他のアーティストの方々に負けないパフォーマンスの魅力を教えてください。
佐藤まりあ：フィロソフィーのダンスの一番の魅力はステージ上での自由さだと思います！STARRZ TOKYO 2025でも思い切り自由にライブを楽しみたいと思います！他の共演者の皆さんのファンの方にも楽しんでいただけるよう頑張ります！
日向ハル：多幸感と愛に溢れたハッピーな女達がグルーヴ溢れるグッドミュージックをお届けします〜！初めての方も感じたままに一緒に踊りましょう（ハートマーク）楽しんでいただけますように！
― もし他の出演アーティストとコラボするとしたら、誰とどんなことをやってみたいですか？
木葭のの：以前、対バンをしたことがあるCiONさんとまた楽曲交換をしたいです！
香山ななこ：AKB48さんと「根も葉もRumor」のダンスコラボをしてみたいです！とても難易度の高いダンスだと思いますが、かっこいいダンスに憧れがあるので挑戦してみたいです。
― リリース楽曲「迷っちゃうわ」の注目ポイントを教えてください。
全員：聞き心地のいいオシャレなメロディーと揺れ動く乙女心の歌詞、そして可愛い振り付けパフォーマンスにもご注目ください！
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種：VVIP／VIP／S
主催：STARRZ TOKYO実行委員会
後援：一般財団法人 日本ファッション協会／株式会社フジテレビジョン
協力：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
※チケットは抽選での販売。
