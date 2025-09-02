NHK¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¼Ô¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Í½ÁÛ¡¡¡ÖÁ´ÉôMISIA¤¬¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¡×¤ÎÂçÃÀ°Õ¸«¤â
¡¡Ç¯ËöÂç¤ß¤½¤«¹±Îã¡¢£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¼ÔÍ½ÁÛ¤ò£²Æü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯À¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç»Ê²ñ¼ÔÍ½ÁÛµ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¹ÈÇò¥Þ¥Ë¥¢¤Î¸«Êý¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢¤³¤³£³Ç¯Ï¢Â³»Ê²ñ¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢£³Ç¯Á°¤Þ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³»Ê²ñ¤ÎÂçÀôÍÎ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤Î£Î£È£Ë¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ½é¤ÎÈ´Å§¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥ºÏÈ¤ÇÃæÂ¼ÎÑÌé¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤¬³¹¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤¿£±£°£°¿Í¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢£±°Ì¤¬£³£°É¼¤Çº£ÅÄ¡¢¤³¤³£²Ç¯Ï¢Â³»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£²£°É¼¤Ç£²°Ì¡¢£³°Ì¤Ï£±£±É¼¤ÇÂçÀô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£´°Ì¤Ï¶¶ËÜ¤È¡¢£µÇ¯Á°¤Þ¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³»Ê²ñ¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÍò¡×¤ÎÝ¯°ææÆ¤¬¤È¤â¤Ë£³É¼½¸¤á¤¿¡££µ°Ì¤Ï¤ß¤Ê£²É¼¤Ç¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¼çÌò¤Î²£ÉÍÎ®À±¡¢¤½¤Î²£ÉÍ¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿µÈÂôÎ¼¡¢°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤«¤é¡ÖóÊÎÛ¡×ÀîÅçÌÀ¤È¡¢£Î£È£Ë¤ÎÀ¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ç¥á¡¼¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¡¢¹õÁ¥ÆÃÇÉ°÷¤Î¥È¥¤¬¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤«¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤Æ°ÂÄê´¶¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍèÇ¯²ò»¶¤¹¤ë¡ÖÍò¡×¤ÎÝ¯°æ¤òÁª¤ó¤À¡££Í£Ã¤ÎÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï²£ÉÍ¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤»»öÌ³½ê¡Ê¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¼Â¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ê²£ÉÍ¤Ï¡Ë¥¹¥¿¡¼ÉôÌç¤Ç¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë¥À¥¹¥ÈÉôÌç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¥á¡¼¥ó£Í£Ã¤Î³À²ÖÀµ¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¤ÎÅÅ·âº§¤ÇºÇ¶áÀ¤´Ö¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡£¡Ö¹È¡ÊÁÈ¡Ë¤¬½÷À¤À¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹ÈÇò¤ÏÅ±ÇÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥¢¥ê¤«¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£±£µ£±ÇÜ¤ÎÃêÁªÇÜÎ¨¤òÆÍÇË¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î£Î£È£Ë¹ÈÇò¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦£¶£°ºÐ¤Î»ëÄ°¼ÔÃËÀ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Ï¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤ÏÍ¾Íµ¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤¯¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ïº£Ç¯¤â¶¶ËÜ¤¬»Ê²ñ¤À¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤Ï¡ÖÁ´Éô£Í£É£Ó£É£Á¤¬¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤À¤è¤Í¡££Í£É£Ó£É£Á¤¬¡Ê¹ÈÇò¤ò¡Ë»ÅÀÚ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¡¢¤³¤³£¶Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥ê¤äÂç¥È¥ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÎÉ±¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¤Î£Ã£Í¤Ë£Í£É£Ó£É£Á½Ð¤Æ¤¿¤ï¤è¡¢¤â¤¦¡£·ë¹½¥Û¥ó¥È¤Ëº£¡¢ÆüËÜ¤¬¤â¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ´¤Æ£Í£É£Ó£É£Á¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£