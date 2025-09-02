¼«Ì±¡¦ÀÄ»³ÈËÀ²»á¡¡¿¹»³´´»öÄ¹¤Î¼°ÕÉ½ÌÀ¤Ç¥¯¥®¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤¬°ÖÎ±¡¢°ÖÎ±¤·Ê¤¤¹¤³¤È¤ÏÀ¯¼£Åª¤ËÌµÍý¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÄ»³ÈËÀ²»²±¡µÄ°÷¤Ï£²Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áí²ñ¤ÎËÁÆ¬¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï¡¢»²±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«¿È¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¼Õºá¤·¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ¤Ë¤¤Á¤ó¤È·èÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¿ÊÂàÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ìó£³»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤ÖÁí²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤¬¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ø¤ÎÊó¹ð¤ò¤â¤Ã¤ÆÁªµó·ë²Ì¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤¯¡¢´´»öÄ¹¤Î¿¦¤òÂàÇ¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¡£¿ÊÂà¤òÀÐÇË¼óÁê¤ËÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤Ï¡Öº£Æü¡¢À¯¼£Åª¤Ë°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¡Ê¿¹»³¡Ë´´»öÄ¹¤¬¼°ÕÉ½ÌÀ¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆµÄ°÷Áí²ñ¤Î¾ì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¡ÊÀÐÇË¡ËÁíÍý¤¬°ÖÎ±¡¢°ÖÎ±¤·¤ÆÊ¤¤¹¤³¤È¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ë¤Ï¾õ¶·Åª¤ËÌµÍý¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ê¤Î¤ËÌµÍý¤ò½Å¤Í¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÀ¯¼£¶õÇò¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£´´»öÄ¹¼Ç¤¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¡¢ÁíÍý¤Ë¼Ç¤¤òÇ÷¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î×»þÁíºÛÁª¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È·èÃå¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Áí²ñ¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿Ìò°÷²ñ¤Ç¤Ï»²±¡Áª¤ÎÁí³çÊó¹ð½ñ¤Î½¤Àµ°Æ¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£àÀ¯¼£¤È¥«¥Íá¤ÎÌäÂê¡¢Æâ³Õ¤äÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤ÎÄãÌÂ¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤¬Í¸¢¼Ô¤Ë¹¤¯ÆÏ¤«¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤ÏÁí²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åö½é¤«¤é½¤Àµ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿Áí³çÊó¹ð½ñ¤Ë´Ø¤·¤ÆÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏËÁÆ¬¤ÇÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ê»²±¡Áª¤Î¡ËÇÔ°ø¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡ÊÀÐÇË¼¹¹ÔÉô¤Ï¡ËÊó¹ð¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÎ×»þÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤È¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸°Õ¸«¤Î¿Í¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
