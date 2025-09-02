次回9月3日（水）24時59分〜 日本テレビにて放送 MAZZELの地上波冠番組「マゼダン -MAZE OF DANCE-」 （全10回）。Huluでは地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信。

ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人から構成されるBMSGのダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL。

この番組はそんな彼らが、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に迷い込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちから様々なダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく即興ダンスバラエティー番組！

【9/3 #5 放送内容】

番組やイベント等、現在のダンスシーンに欠かせないダンサー・振付家のTAKAHIROが「マゼダン」初登場！かつてはマドンナのワールドツアーにダンサーとして帯同したり、欅坂46「サイレントマジョリティー」の振り付けをはじめ、櫻坂46の現在に至るまで150曲以上の振り付けを担当。ダンスコンテストの審査員や解説者としても活動するなど、マルチに活躍しているTAKAHIROを迎え「ダンスの歴史」に迫るスペシャル回！

今回は主にダンスの5大ジャンルについて取り上げる。その中の一つ「ヒップホップ」もよく耳にはするものの、実は知らない事ばかり…思わず引き込まれるTAKAHIROの魅力的な解説はもちろん、止まらないダンスクイズも必見。正解できると、なぜか熱いハイタッチが出来るという展開になり、TAKAHIROとのハイタッチを目指しMAZZELが全力でクイズに挑むことに！一体誰がTAKAHIROとハイタッチすることができたのか？

そして、それぞれのダンスジャンルがどういうものなのか、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTOなどMAZZEL本人たちが実際に披露する贅沢な実演も。さらに、ダンスの歴史を感じる、ダンスジャンルで踊り次ぐSPメドレーは、音楽も相まってテンションが上がること間違いなし！

Huluでは、地上波放送に先駆け「Hulu特別版」を先行独占配信中！今回は収録が非常に盛り上がり、惜しくも地上波放送に入りきらなかったクイズやパフォーマンスが盛りだくさん。MAZZELのダンス知識をチェックするシーンでは、HAYATOやEIKIが迷走し、これまでどんな回答も受け止めてきたTAKAHIROだったが、思わずお手上げの珍事も…!?

【番組情報】

「マゼダン -MAZE OF DANCE-」（読み：マゼダン メイズ・オブ・ダンス）

（通称：マゼダン）

■放送日時

▼次回2025年9月3日（水） 24時59分〜放送

日本テレビ ※関東ローカル

■オンライン動画配信

Hulu：「Hulu特別版」を地上波放送に先駆け先行独占配信

最新エピソードを毎週火曜24:00〜先行独占配信

また、地上波放送後より、地上波放送版も見逃し配信（最新エピソードまで視聴可能）

TVer、日テレTADA：地上波番組放送後より見逃し配信（毎週水曜番組放送後 1週間視聴可能）

■番組公式サイト

https://www.ntv.co.jp/mazedan

■番組公式X

@mazedan_ntv

■番組公式TikTok

@mazedan_ntv

※推奨ハッシュタグ：#マゼダン