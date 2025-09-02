¹â3¤ÇHIPHOP³¦¤Î½ÅÄÃ¤ÈÂÐ·è!? ZÀ¤Âå¥é¥Ã¥Ñ¡¼#KTCHAN¡Ö¾²¤¬ÍÉ¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖG-SHOCK presents THE MOMENT¡×¡ÊËè½µ¶âÍË17:00¡Á17:25¡Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡ÊTHE MOMENT¡Ë¡×¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤È22Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î#KTCHAN¡Ê¥±¥¤¥Æ¥£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢22Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£HIPHOP³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Î#KTCHAN¡£2022Ç¯¡¢¡Ö¹â¹»À¸RAPÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëRAP¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖYahoo!¸¡º÷Âç¾Þ2023¡×¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯ÉôÌç¤ËÁª½Ð¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÀï¶ËMCBATTLE¡×½÷À½é¤ÎBEST4¿Ê½Ð¡£¼«¿È½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë³«ºÅ¡£2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Öµ÷Î¥¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£4·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡Ö#KTCHAN LIVEHOUSE TOUR ¡É¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡É¡×¤ò´°¿ë¡£¸½ºßÃíÌÜ¤Î¼¡À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡È¥â¡¼¥á¥ó¥È¡É¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£#KTCHAN¤Î1¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö2020Ç¯ ¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¹â¹»À¸³è¤ÇÀ³Ê¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö2022Ç¯ ¹â¹»À¸RAPÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËHIPHOP¤ÎÀ¤³¦¤ØÆþ¤Ã¤¿¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥â¡¼¥á¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£#KTCHAN¤Î3¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡©
#KTCHAN¡§¡Ö2023Ç¯ ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤ÎÂÐ·è¡×¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
#KTCHAN¡§HIPHOP³¦¤Î½ÅÄÃ¤Ç¤¢¤ë¡¢´Á a.k.a. GAMI¡Ê¥«¥ó¥¨¡¼¥±¡¼¥¨¡¼¥¬¥ß¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª ¹â¹»3Ç¯¤ÎÂ´¶È´Ö¶á¤Î»þ´ü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¡¢´¿À¼¤Îµ¬ÌÏ¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î1,000¿Í¡¢3,000¿Íµ¬ÌÏ¤«¤éÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾²¤¬ÍÉ¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤½¤¦¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÃÍ¤Î¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢ÌýÃÇ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡Ö²¶¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤È¤³¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ó¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬»Øº¹¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÃÏÌÌ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
#KTCHAN¡§1Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò1¿Í¤ÇÊÖ¤¹¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ïº£MC¥Ð¥È¥ë¤Ç¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤Ç¤¤¿¤éËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤·¹¬¤»¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼¡¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢²áµî¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¼¡¤Ï¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤¢¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬Ì´¤Ê¤ó¤À¡£¤¦¤ï¤¢¡¢µã¤¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤³¤í¤Ç´Á¤µ¤ó¤È¤Ïº£¤Ç¤ÏÃç¤¬¤¤¤¤¤È¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
#KTCHAN¡§¤Ï¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¿À¸Í¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢»ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇÃæ¤ËµÒÀÊ¤Î¤¦¤·¤í¤«¤é¡¢¤Î¤·¤Î¤·¤Ã¤Æ¸½¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÈ©¤¬¥Á¥å¥ë¥Á¥å¥ë¤Ç¡£»×¤ï¤º¡Ö¥Á¥å¥ë¥Á¥å¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
#KTCHAN¡§ºÇ½é¤Î°§»¢¤«¤é¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Î²¿¤«¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ÈÁê¼ê¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬Á´Éô¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ö²Þ¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤¬¤¤¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÎÁÍýÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¤«¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¤â¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¹â¹»À¸¤Ç¥Ð¥È¥ë¤Ë½Ð¤Æ¡¢´Á¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥È¥ë¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢»×¤¤¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
#KTCHAN¡§º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÏÎ¾¹ñ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§ÀÕÇ¤´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥×¥é¥¤¥É¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬1¤Ä¾å¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§G-SHOCK presents THE MOMENT
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 17:00¡Á17:25
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/moment/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632
8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤È22Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î#KTCHAN¡Ê¥±¥¤¥Æ¥£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢22Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£HIPHOP³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢#KTCHAN
2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Î#KTCHAN¡£2022Ç¯¡¢¡Ö¹â¹»À¸RAPÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëRAP¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖYahoo!¸¡º÷Âç¾Þ2023¡×¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯ÉôÌç¤ËÁª½Ð¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÀï¶ËMCBATTLE¡×½÷À½é¤ÎBEST4¿Ê½Ð¡£¼«¿È½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë³«ºÅ¡£2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Öµ÷Î¥¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£4·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¡Ö#KTCHAN LIVEHOUSE TOUR ¡É¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¡É¡×¤ò´°¿ë¡£¸½ºßÃíÌÜ¤Î¼¡À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡È¥â¡¼¥á¥ó¥È¡É¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£#KTCHAN¤Î1¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö2020Ç¯ ¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¹â¹»À¸³è¤ÇÀ³Ê¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö2022Ç¯ ¹â¹»À¸RAPÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËHIPHOP¤ÎÀ¤³¦¤ØÆþ¤Ã¤¿¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥â¡¼¥á¥ó¥È¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£#KTCHAN¤Î3¤ÄÌÜ¤Î¥â¡¼¥á¥ó¥È¤Ï¡©
#KTCHAN¡§¡Ö2023Ç¯ ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤ÎÂÐ·è¡×¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡©
#KTCHAN¡§HIPHOP³¦¤Î½ÅÄÃ¤Ç¤¢¤ë¡¢´Á a.k.a. GAMI¡Ê¥«¥ó¥¨¡¼¥±¡¼¥¨¡¼¥¬¥ß¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª ¹â¹»3Ç¯¤ÎÂ´¶È´Ö¶á¤Î»þ´ü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¡¢´¿À¼¤Îµ¬ÌÏ¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î1,000¿Í¡¢3,000¿Íµ¬ÌÏ¤«¤éÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾²¤¬ÍÉ¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤½¤¦¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÃÍ¤Î¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢ÌýÃÇ¤·¤Æ¤ë¤È¤¤ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡Ö²¶¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤È¤³¤ËÍè¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ó¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬»Øº¹¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÃÏÌÌ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤ÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
#KTCHAN¡§1Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò1¿Í¤ÇÊÖ¤¹¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ïº£MC¥Ð¥È¥ë¤Ç¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤Ç¤¤¿¤éËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤·¹¬¤»¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼¡¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢²áµî¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¼¡¤Ï¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤¢¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬Ì´¤Ê¤ó¤À¡£¤¦¤ï¤¢¡¢µã¤¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤³¤í¤Ç´Á¤µ¤ó¤È¤Ïº£¤Ç¤ÏÃç¤¬¤¤¤¤¤È¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
#KTCHAN¡§¤Ï¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¿À¸Í¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢»ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇÃæ¤ËµÒÀÊ¤Î¤¦¤·¤í¤«¤é¡¢¤Î¤·¤Î¤·¤Ã¤Æ¸½¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¤Ë°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÈ©¤¬¥Á¥å¥ë¥Á¥å¥ë¤Ç¡£»×¤ï¤º¡Ö¥Á¥å¥ë¥Á¥å¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
#KTCHAN¡§ºÇ½é¤Î°§»¢¤«¤é¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Î²¿¤«¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ÈÁê¼ê¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬Á´Éô¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ö²Þ¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤¬¤¤¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÎÁÍýÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¤«¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¤â¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¹â¹»À¸¤Ç¥Ð¥È¥ë¤Ë½Ð¤Æ¡¢´Á¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤éµã¤¤¤Á¤ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥È¥ë¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢»×¤¤¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
#KTCHAN¡§º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖÂç¤¤Ê·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÏÎ¾¹ñ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§ÀÕÇ¤´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥×¥é¥¤¥É¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬1¤Ä¾å¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§G-SHOCK presents THE MOMENT
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 17:00¡Á17:25
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/moment/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632