INI・尾崎匠海＆藤牧京介、作詞手掛けた「プロポーズ」MV公開 ドラマ仕立てのラブストーリー
11人組グローバルボーイズグループ・INIの尾崎匠海と藤牧京介のオリジナル楽曲「プロポーズ」のOfficial Music Video（以下、MV）が、きょう午後7時にINI Official YouTubeにて公開された。
【動画】ドラマ仕立てのラブストーリー！INI・尾崎匠海＆藤巻京介「プロポーズ」MV
INIのボーカルメンバーである尾崎・藤牧が新たな挑戦として制作したオリジナル楽曲「プロポーズ」は、多田慎也氏が作曲を手掛け、尾崎・藤牧が作詞を担当。愛する人と未来を重ねる強い想いを映した楽曲で、人生の特別なシーンに寄り添う、純粋で幸福に満ちた約束のラブソングです。TikTokでは「#INI_プロポーズ」として簡単にまねできる振り付けも話題になっている。
MVは、あるカップルの出会いから日常の小さな瞬間を丁寧に切り取って描いた、ドラマ仕立てのラブストーリーとなっている。笑い合う日もあれば、すれ違って傷つけ合う日もある。そんなふたりだけの時間を積み重ねていく中に、尾崎と藤牧の歌声が瑞々しくも力強く寄り添い、感情の揺れや決意をそっと浮かび上がらせて心をあたためる。
尾崎・藤牧は、8月4日に「プロポーズ」とHY・仲宗根泉氏書き下ろしのバラード「Unrequited Love」の2曲をデジタルリリース。各地で路上ライブを実施したことも、大きな反響を呼んだ。「真逆の個性」を持ちながら、歌声が重なることで生まれる唯一無二のハーモニーで聴く人の心を魅了している。今後は、9月6日に長崎で行われる『HAPPINESS JAM 2025』、20日に滋賀で行われる『イナズマロックフェス2025』への出演が控えている。
