Photo: ヤマダユウス型

この味が家で飲めるのは感動だなぁ。

新潟に本社を置くダイニチ工業。暖房器具を中心に、加湿器、空気清浄機などを手掛けていますが、実は1997年から四半世紀以上もコーヒー事業を手掛けるほど、コーヒー愛にあふれているんです。

2023年にはコーヒー事業をリブランディングし、家庭向けのコーヒー焙煎機を発売。そしてこのたび、革新的なコーヒーメーカーを発表しました。

Photo: ヤマダユウス型

それがこちら、角張ったデザインがカッコいい「MC-SVD40A」。

プロのハンドドリップを実現するため、回転しながらお湯をドリップしたり、ノズルやドリッパーを複数用意するなど、「そこまでやるか！」の領域まで味を追求しました。

「の」の字を再現するための、回転機構

「MC-SVD40A」の開発においては、日本を代表する二人のバリスタが監修を行いました。Japan Barista Cup 2022優勝者の小野光さんと、世界中からコーヒーファンが訪れる「茶亭 羽當」のバリスタ、天野大さん。

Photo: ヤマダユウス型 写真左から、小野光さん、天野大さん、コーヒーメーカーの開発責任者 高野優斗さん、ダイニチ工業代表取締役 吉井唯社長。

しかし、お二人のコーヒーの路線は正反対。小野さんは浅煎り〜中煎りを中心としたスペシャリティを、天野さんは昔ながらの深煎りコーヒーを得意とします。

浅煎りと深煎りでは、最適な抽出方法が異なります。浅煎りは水流を利用してコーヒー全体を素早く蒸らし、深煎りは少ない湯量でじっくり抽出。もちろん、お二人がハンドドリップする際の動きも異なるでしょう。

そんなお二人のコーヒーの味を一台のマシンで再現するための仕組みが、回転するドリップ機構です。ハンドドリップでは「の」の字を描くようにお湯をそそぐ動きが基本となりますが、それをマシンで再現したわけですね。

Photo: ヤマダユウス型

こちらは小野さんのハンドドリップを再現したドリップスタイル。NEW WAVEというモード名で、浅煎り〜中煎りのスペシャリティ系コーヒーを淹れるのに適しています。

Photo: ヤマダユウス型

一方で、天野さんの動きを再現したCLASSICというモードでは、お湯の回転はゆっくりになり、落ちる湯量も少なくなっています。「MC-SVD40A」では、これら2種類のモードを切り替えて異なる抽出スタイルを楽しめるのが特徴です。

それぞれの抽出モードに応じた、2種類のドリッパーとノズルも付属します（そこまでこだわるか！）。

Photo: ヤマダユウス型

左のCLASSICのドリッパーは小さな穴が3つ空いてますが、右のNEW WAVEのドリッパーは大きな穴が空いており、お湯がサっと流れる設計。スリットの入り方も違っていますね。

Photo: ヤマダユウス型

ノズル（落ちてくるお湯の量を制御する部分）も、左のCLASSICが穴2箇所なのに対し、右のNEW WAVEは穴が3箇所になり湯量が増える設計に。

もちろんこれらのモードやパーツにこだわることなく、ユーザーが自由に組み合わせることも可能です。例えば深煎りが定番のグアテマラをNEW WAVEで淹れたり、それぞれのドリッパー・ノズルを組み合わせてみたり。予想外の味と出会えるかも？

Photo: ヤマダユウス型

こちらはNEW WAVEモードでドリップしている様子。お湯の回転も非常にスムーズで、豆全体に素早くお湯が行き渡っていました。お湯の温度、蒸らし時間なども適宜センシングされており、杯数などに応じて能動的に淹れ方が変化します。

Photo: ヤマダユウス型

実際に出来上がったコーヒーも、めっちゃ美味しい！ 特にNEW WAVEのフルーティさはスペシャリティ専門店を思わせるほどでした。CLASSICで淹れたコーヒーも香りがしっかり残っていて、コーヒーメーカーで作ったとは思えないほど芳醇。これ、680円は出せるな…。

エスプレッソも作れる、家庭向け焙煎機

Photo: ヤマダユウス型

新しいコーヒー豆焙煎機「MR-SVF60B」も登場。従来機「MR-F60A」のモデルチェンジ版で、温度調整の仕組みなどがより賢く進化しました。

Photo: ヤマダユウス型

プロが求める温度管理を実現するべく、従来機よりも素早く昇温。浅煎りの場合は酸味や味わいを残せるようになり、中煎り〜深煎りでも雑味を抑えた仕上がりが実現できるようになりました。

Photo: ヤマダユウス型

選べる焙煎段階は従来の5段階から、7段階＋エスプレッソモードへと大幅アップ。また、従来機はダイニチ工業が販売する生豆以外では焙煎が不十分になるケースがあったものの、温度制御技術の向上により改善されたとのこと。

Photo: ヤマダユウス型

写真左はもっとも浅煎りした豆で、写真右はもっとも深煎りした豆。それぞれの豆の香りも芳醇でした。自分で生豆を用意して、色んな焙煎段階でコーヒーを楽しんでみるのも面白そうですね。

ちなみに従来モデルの焙煎機は発売日が延期になったことがあるのですが、その要因はたった0.1mmの隙間だそうな。開発当時の様子は密着取材に残っており、ものづくりへの執念を感じさせる貴重な映像としてバズったそうですよ。

コーヒー好きが作った、コーヒー好きのためのマシン

CLASSICを監修した天野さんいわく「へたなお店で飲むよりも断然良い」との評でしたが、本当に美味しかった！

コーヒーメーカーという言葉から連想される、とりあえず感のあるコーヒーではない、満足感のある一杯でしたね。家でこの味が飲めるとなれば、QOLは確実に上がりますよ。

Photo: ヤマダユウス型

コーヒーメーカー「MC-SVD40A」は、2025年12月24日発売予定。価格は4万9830円。

コーヒー豆焙煎機「MR-SVF60B」は、2025年9月17日発売予定。価格は3万9820円です。