Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡ÖÎò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆü¡ª¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×9·î14Æü¤Î¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë!?
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿¹¡§9·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¼ã°æ¡§9·î¡ª
Æ£ß·¡§9·î¤Ç¤¹¤«¡¼¡¢¤â¤¦¡ª
Âç¿¹¡§9·î¤È¤¤¤¨¤Ð¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª Âç¿¹¸µµ®¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ê9·î14Æü¡Ë¤Ç¤¹¡ª
¼ã°æ¡§¤¦¤ï¡¼¡¼¡ª
Âç¿¹¡§ºÆÍè½µ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¼ã°æ¡§¤¤Á¤ã¤¦¤è¡ª
Æ£ß·¡§¥¸¥ã¥¹¥È2½µ´Ö¸å¡©
Âç¿¹¡§·îÍËÆü¤À¡ª ¤Á¤¬¤¦¡¢ÆüÍËÆü¤«¡ª
¼ã°æ¡§¥¸¥ã¥¹¥È2½µ´Ö¸å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ß·¡§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¿ô¤¨Ç¯¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡Ä¡£
¼ã°æ¡§¿ô¤¨Ç¯¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³°ÕÌ£°ã¤¦¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
Âç¿¹¡§13Æü¸å¤Ã¤Á¤ã13Æü¸å¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡ª
Æ£ß·¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§9·î14Æü¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª ¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª Îò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆü¡ª
Æ£ß·¡§¸À¤¦¤Í¤§¡ª¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ã°æ¡§³Ú¤·¤ß¡ª
Æ£ß·¡§¼ã°æ¤µ¤ó¤â¡¢Íè·îÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡ª
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
Âç¿¹¡§10·î8Æü¡ªÎò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆü¡ª
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡ªÍè·îÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
Âç¿¹¡§¡ÈÍè·îÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡É¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¼ã°æ¡§Íè·îÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¶á¶·¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¶á¶·¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
