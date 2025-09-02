¡ÖÇ¤¬ÊÙ¶¯¤Î¼ÙËâ¤ò¡Ä¡×¼õ¸³À¸¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¡È¥Í¥³¥Ï¥é¡É¤ÎÇº¤ß¤Ë¡¢Âç¤Î¡ÈÇ¹¥¤¡É½»µÈÈþµª¤¬¸ì¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡©
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ßºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿2¤Ä¤Î¡ÖÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¡×¤Ë¡¢Âç¤ÎÇ¹¥¤¤Î½»µÈ¤¬Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤ÎÁêÃÌ¤Ï¡Ä¡Ä
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
¤¦¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤±¤Í¤³¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¼ê¤ò¤Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤À¤±¤É¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Û¤¦¤Û¤¦¤ò¤ª¤·¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê7ºÐ ½÷¤Î»Ò¡Ë
¤³¤ÎÁêÃÌ¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡ª ¼ê¤Ë¥Á¥å¡¼¥ë¤ò¾è¤»¤ë¡ª °Ê¾å¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2¤ÄÌÜ¤ÎÁêÃÌ¤Ï¡Ä¡Ä
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤Ï¸½ºßÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¼õ¸³À¸¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Þ¤¹¡ª ¤³¤Î¡È¥Í¥³¥Ï¥é¡É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê15ºÐ¡Ë
¤³¤ÎÁêÃÌ¤Ë½»µÈ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤Ï¤Í¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤Ã¤ÆÉï¤Ç¤Æ¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡ª Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Í¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£¸Â¤é¤ì¤¿¿ÍÀ¸¡¢¡È¥Ë¥ã¥óÀ¸¡É¤Î´Ö¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÃç¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ï¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Á¥å¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤çÓ¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7796
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈÈþµª
