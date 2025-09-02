俳優の石原良純（63）が1日、テレビ朝日の「プラチナファミリー」（火曜後7・00）＆「火曜の良純孝太郎」（火曜後8・00）2番組合同囲み取材会に出席。富士登山ロケの裏側を明かした。

この日は、MCの小泉孝太郎、高嶋ちさ子とともに取材に応じた。

16日放送の「プラチナファミリー＆新番組 火曜の良純孝太郎 富士山2025 合体3時間SP」（後8・30）では、良純が3年連続となる富士登山に挑戦。一般の立ち入りを禁止している旧富士山測候所へ特別潜入し、最先端の研究を取材する。また、富士登山5年連続最高齢記録の更新に挑む99歳の女性の挑戦にも密着する。

今回は1人で富士山に登った良純だったが、小泉に「来年は孝太郎さん登るって聞いたけど」と冗談を交えつつ、2人での登山をリクエスト。進行役のお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾から「勝手なイメージで申し訳ないですけど、良純さんと富士山、ずっと文句ばっかり言ってそうなんですけど…」という声が上がると、「“ああ〜、辛いなあ、歩きにくいな”ってずっと言ってましたよ」とぶっちゃけた。

良純いわく「とにかく登らないとみんなに怒られる」という。しかし、共に富士登山に挑戦した“ロケ隊”について「最初10人ぐらいいるじゃん。頂上に3人しか着かない」と明かし、高嶋を「うそでしょ！？」と驚かせた。

ロケ隊のほとんどがリタイアしてしまうほど過酷な登山道。良純は「途中でカメラの別班で動いた人もいる」と説明した上で、「山は無理しないってのが原則なんで」とリタイアを受け入れたという。その一方で「気が付いたら“あれ？少ないな…”と思って」と心境を明かしていた。