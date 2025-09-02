ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって3年半。ウクライナのジャーナリストらが、鹿児島市で母国の現状を語りました。

（ウクライナの記者 オルガ・ヴァカーロさん）「世界平和のために世界全体の理解と協力が必要」

ウクライナの実情を知ってもらおうと、グリーンコープかごしま生協はきょう2日、現地で取材を続ける新聞記者ら3人を鹿児島に招き講演会を開きました。

3人は「2万人ほどのウクライナの子どもたちが、ロシアに連行されたことがわかり戦争犯罪だと感じていること」や、「ロシア侵攻によりウクライナの7割の報道機関が活動の停止を余儀なくされていること」を話しました。

そして命の危機にさらされながらも市民らが情報を求める限り、取材を続けていく覚悟も語りました。

（ウクライナの新聞記者 スヴィトラーナ・カルペンコさん）「私のふるさとの人々にとって新聞『希望のシンボル』『あすへの確信』です」

（参加者）「ウクライナの実情を聞き、こんなことが起きていると感じられた。他人事じゃないと伝えていきたい」

（参加者）「正しい情報を欲しい人に伝える、自分たちの都合だけで情報を使わないリテラシーも重要だと感じた」

（ウクライナのジャーナリスト セルゲイ・トミレンコさん）「（報道機関は）地域の人の声を全ウクライナ、全世界に伝えなければいけない。互いに力を合わせて平和をつくりましょう」

3人は、あす3日は熊本で講演を行う予定です。

