バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が1日、テレビ朝日の「プラチナファミリー」（火曜後7・00）＆「火曜の良純孝太郎」（火曜後8・00）2番組合同囲み取材会に出席。フランスでの土産話を披露した。

10月7日放送の「プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見 ちさ子、パリへ行く！プラチナだらけの3時間SP」（火曜後7・00）でフランス・パリと英国・ロンドンを訪れた高嶋。「おとといまでパリにいた」と明かし、恒例の夏休みで「“パリに行くんです”って『プラチナファミリー』のスタッフに言ったら、“一緒について行ってもいいですか”って」とロケが実現した経緯を明かした。

ロケではフランス伯爵家に嫁いだ日本人女性や、ケンブリッジで広大な醸造所を営む日本人オーナーと対面。旅を振り返り、「もう最高でした。パリからロンドンまで日帰りをしたんですけど、お城に行ったり。向こうで活躍してる日本人の方たくさんいるんですよ」と満喫した様子だった。

そして取材後半には、高嶋から報道陣へ丁寧かつ粋な“お土産”が。「ささやかながら、高級チョコを」と鮮やかなパッケージが印象的なフランスのチョコレートを配った。進行役のお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾も、「何を意味してるかはお察しいただければ…」とユーモアを交えてコメント。最後に高嶋が「素敵な記事とかわいい写真をお願いします」と笑顔でリクエストし、報道陣を笑わせていた。