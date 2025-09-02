錦江湾に浮かぶ新島。島に渡る定期航路は桜島から発着する鹿児島市の行政連絡船のみですが、今、この船が廃止される議論が進んでいます。船の存続を願う島民を取材しました。

桜島から船で10分。周囲2.3キロの小さな島、新島です。

ピーク時の1951年にはおよそ250人が暮らしていましたが、過疎高齢化が進み、2013年に一度、無人島になりました。

新島出身の、佐々木和子さん(65)です。6年前、夫の直行さん(72)とともに福岡からUターン。新島は再び有人島になりました。

(新島出身 佐々木和子さん)「（昔は）にぎわっていた。運動会や十五夜とかお祭りをした。誰も住まなくなってジャングル化していた」

ふるさとを守りたいと、ボランティアとともに島を手入れし、空き家をリフォームしました。

(直行さん)「こんにちは、いらっしゃい」

現在は、島でとれた食材を使ったカフェ兼民宿を営んでいます。

(客)「おいしい」

(夫妻)「ちょっとワインにあうみたいな」

(客)「ワインもらおうか」

(鹿児島市から)「新島よく来る。最高。お母さんがよくしゃべるところが良い」

ふたりきりの島暮らし。島外から訪れる人との交流は、夫妻の楽しみです。

(和子さん)「人とのつながりは、生きがい。この島を楽しんで帰ってもらうのが私たちの一番の喜び」

新島を訪れる人は、年間1500人以上。主に、桜島と新島を結ぶ行政連絡船「しんじま丸」を使っています。1982年に運航が始まり週3回、1日3往復。しかし、島、唯一のこの定期航路が今、絶たれようとしています。

きっかけは、2022年、北海道の知床半島沖で観光船が沈没し、20人が死亡、6人が行方不明となった事故。翌年、海上運送法が改正され運航管理者などに資格制度が導入されました。

しかし、「しんじま丸」では管理者の確保が難しく、来年度以降の運航廃止が検討されています。

(和子さん)「聞いたときはええーって思った。（島外の人から）足を運べなくなると聞くとつらい。私たち自身も今までのように住めるか不安。岐路にたっている」

佐々木さん夫妻は島の保全活動を行うNPO法人とともに出席し、定期船存続を訴えました。

(NPO法人・ふるさと再生プロジェクトの会)「行政連絡船を何とか継続していただけないか」

(下鶴市長)「今の仕組みの行政連絡船を今後の海上運送法下で続けることはできない。重要なことはお住まいの方の足を確保すること」

市は、代替の交通手段として海上タクシーの民間事業者の確保を目指しています。

(夫・直行さん)「たくさんの方が新島を愛してくださって、しんじま丸もその中のひとつ。最後まで希望は捨てない」

夫妻らは船の廃止に反対する署名活動を実施。1万5676人分が集まり、1日、市長あてに提出しました。

この日、しんじま丸で島を訪れたのは、夏休みの中学生です。

東桜島中学校の生徒は、今年度から海岸の清掃などを続けています。

(生徒)「これくらい拾った。（景色が）すごいきれい」

ゴミ拾いが一段落すると。

ふたりきりの島に、子どもたちの声が響きます。

(和子さん)「長命草入りのふくれ菓子。島に自生している」

(生徒)「おいしい」

(東桜島中学校 立石浩也教諭)「見たことのない暮らしや体験をしている2人なので、そうした方から体験の話を聞けるのは子どもたちにとっても貴重な学び」

夫妻は、島を「子どもたちの学びの場」にしたいと話します。

(和子さん)「まちでは味わえない体験や学習ができると思う。新島がそうしたことに活用されることを望む。そのために頑張っている」

島と人を繋いできた「しんじま丸」。ふたりは、船とふるさとの行く末を見守ります。

