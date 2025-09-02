◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(2日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクの先発・モイネロ投手が、122球の力投を見せました。

ここまで29イニング無失点としていたモイネロ投手。しかし、この日の先頭打者として迎えたオリックス・廣岡大志選手から痛恨の一発を被弾。8球目のストレートをとらえられると、打球はレフト方向のラッキーゾーンに飛び込みました。

その後は後続3人を打ち取り、最少失点で切り抜けたモイネロ投手。しかし2回にも2本のヒットを浴びるなど、ピンチを招きます。それでも無失点で抑えたモイネロ投手でしたが、4回。先頭からの連続四球とヒットで無死満塁のピンチを招きました。追加点献上かと思われましたが、ここからモイネロ投手は圧巻の投球を披露。2者連続三振で2アウトまで持ち込むと、ショートへの鋭い当たりには川瀬晃選手のジャンピングキャッチにも助けられ、無失点で3アウトとしました。

その後もヒットや四球でランナーをためる場面もあり、球数を重ねたモイネロ投手。それでも6回122球を投げ、被安打7、奪三振6、与四球3、1失点で、防御率1.08を記録しました。

これを援護したいソフトバンク打線ですが、対するオリックスの先発・宮城大弥投手の前に6回まで無失点。奪三振9を記録されています。