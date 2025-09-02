秋田朝日放送

秋田県内は前線や暖かく湿った空気の影響で大雨となり、８つの川が氾濫しました。このあとも土砂災害などに警戒が必要です。

秋田県内は前線や暖かく湿った空気の影響で雷を伴った激しい雨が降り大雨になったところがありました。

五城目町によりますと、２日午前９時すぎ内川川（うちかわがわ）が氾濫し、内川地区に警戒レベル５の緊急安全確保が出されました。このあと能代市の檜山川や秋田市の新城川、上小阿仁村の２つの川など秋田県内８つの川で氾濫が発生しました。

２週間前の記録的大雨で氾濫した仙北市を流れる桧木内川も氾濫する可能性が高いとして仙北市西木町の上桧木内地区に緊急安全確保が出されました。

五城目町では８カ所で避難所が設けられ、一時１５世帯７６人が避難しました。

２４時間降水量は能代で１７１ｍｍ、北秋田市比立内で１７０ｍｍ、北秋田市阿仁合で１５８ｍｍとなっています。能代市では３時間降水量と６時間降水量がともに観測史上最大を記録しました。

秋田県のまとめによりますと、床上浸水が上小阿仁村と五城目町で合わせて１２軒、床下浸水が１３軒確認されているということです。

三種町では山本中学校近くの三種川が増水し、２日午後６時すぎの時点で生徒と教職員合わせて３８人が学校に取り残されていて救助活動が行われています。

能代市二ツ井町では田代地区と濁川地区の４集落５８世帯９８人が道路の冠水による影響で朝から一時孤立状態になりましたが、２日午後５時に解消されました。

人的被害の情報は入っていないということです。

交通機関への影響も出ています。秋田新幹線は２日午後１時半ごろから大曲と秋田間で運転を見合わせ、上下合わせて２本が運休、８本が盛岡と秋田の間で区間運休となりました。

秋田県は、秋田市を流れる新城川が氾濫したとして、２日午後０時５０分に氾濫発生情報を発表しました。秋田市は２日午後１時５分、流域の２３３９世帯４５９７人に警戒レベル５にあたる緊急安全確保を出しました。気象台の観測地点のうち秋田としては雨量はそれほど多くないものの、仁別で降り始めからの雨の量が１３０ｍｍを超えるなど川の上流にあたる内陸部を中心に大雨となっています。

新城川流域の上新城地区では、川からあふれた水がガードレールを越え、住宅の敷地まで押し寄せていました。

秋田県内はこの後も雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。３日に予想される１時間降水量は多い所で沿岸・内陸ともに６０ｍｍ、３日午後６時までの２４時間降水量は多い所で１８０ｍｍと予想されています。

さらに３日未明から朝にかけて線状降水帯が発生し局地的に災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。厳重な警戒を続け、安全確保に努めてください。