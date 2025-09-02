柔道女子でパリ五輪金メダリストの出口クリスタが２日（日本時間）、インスタグラムを更新。同じく柔道女子でパリ五輪金メダリスト・角田夏実、２２年世界選手権優勝の堀川恵さんとロサンゼルスでドジャース戦を観戦した様子を投稿し、「こんな楽しい時間があってたまるかってんだい」とつづった。

出口は黒、堀川さんは白、角田は青のドジャースユニ、３人ともジーンズを合わせるコーデで満喫した様子。出口は「みんなありがとうＳＵＰＥＲ Ｌｏｖｅ」と感謝した。また、角田との２ショットでは脚の長さをそろえるようにポーズを取っており、「なっちゃんスタイル良すぎてつま先立ちしてるのはナイショな」と笑いを誘った。

フォロワーからは「最強のメンツ」「なんちゅうカッコいい美女軍団」「えらい面子」「美しい」などの声が寄せられている。

角田も自身のインスタグラムで現地で柔道教室を行う様子とともに、ドジャース戦観戦の写真も投稿。フォロワーから「脚長すぎ！」「ユニフォームがお似合いです」「着こなしがカッコよすぎ」などと反響を集めた。