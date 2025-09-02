俳優の宮原華音（29）が9月1日、Instagramを更新。「久しぶりにハイキック動画」とコメントした投稿に、「スピードとキレと美しさが増してる！！！」「何度見ても好きです！」など、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】“久しぶり”のハイキック動画&水着ハイキック

15歳の時に三愛水着楽園イメージガールに選ばれてデビューした宮原。その後はテレビ朝日系の特撮ドラマ『仮面ライダーガッチャード』などに出演し、2025年3月には主演を務めた忍者アクション時代劇が配信されるなど、俳優として活動している。

“元・空手日本一”という経歴をいかし、格闘技イベント「RISE」のラウンドガールや、自身もプロ格闘家としてデビューするなど幅広く活躍。Instagramでは「腹筋女優。楽しく追い込んでくれるトレーナーさんに感謝」とつづった割れた腹筋が際立つ写真や、ビキニ姿で得意のハイキックをする動画を公開しており、「ナイススタイルの上にナイスキックだ」「ハンパない体の絞り、見事な腹筋です！」など絶賛する声が数多く寄せられてきた。

“久しぶり”のハイキック投稿に反響

8月2日以降Instagramにハイキック動画を投稿していなかった宮原だが、9月1日には「久しぶりにハイキック動画。新しいウェア買ったからルンルンです」とつづり、約1カ月ぶりにハイキック動画を公開。ファンからは「うおっ！！蹴りのキレがやばすぎる！そして……かわいい」「NICEハイキック！あざっす！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）