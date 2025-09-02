俳優でモデルの山本舞香（27）が「最近、人を信じなくなって……洗脳に流されたらダメ」とコメント。さらに、最近、涙を流した思い出も告白した。

これは9月2日、都内某所で行われたABEMAの恋愛番組『ラブキャッチャージャパン2』の放送開始記念記者会見での一コマ。番組は“真実の愛”と“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る、異色の恋愛リアリティーショーという内容だ。会見が始まると、スタジオMCに新たに就任した山本は「恋愛リアリティショーに初めて参加させてもらったんですけど、本当に楽しかったです」と笑顔を浮かべた。

続けて、山本が番組内容に絡めてか「そもそも、最近、人を信じなくなって。さらに軽々しく人を信じること、そして洗脳に流されたらダメだなと思いました」と意味深な発言をすると、隣に座った見取り図の盛山晋太郎は「その内容が気になるなぁ……」とコメントした。

番組の中では感極まってしまい号泣する出演者も登場するが、これに絡め「最近泣いたエピソードを教えてください」と求められると、山本は「『呪術廻戦』で衝撃的なシーンがありまして、大好きなキャラが4人くらいいるんですけど、その中の一人が死んでしまうんです」と明かした。

続けて、山本が「そこで『嘘でしょう!?』と言いながら泣きました」と振り返ると、同アニメで東堂葵役を演じた声優の木村昴は「そのシーンでは僕が出てきます」とアピール。これを受け、山本は「そうなんです！ 東堂が出てくるんです！ まじ東堂がカッコいいので、本当に見て欲しい」と興奮気味に語っていた。

『ラブキャッチャージャパン2』は9月16日放送スタート。記者会見には山本と同じく番組MCを務める、お笑いコンビ・見取り図の盛山、リリー、声優の木村、インフルエンサーのとうあが登壇した。

取材・文・写真：中山洋平